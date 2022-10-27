Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221027/kasapoglu-yurtlara-muracaat-eden-ogrencilerimizin-yuzde-92si-yerlestirildi-1062784252.html
Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi
Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T22:43+0300
2022-10-27T22:45+0300
dünya
mehmet muharrem kasapoğlu
yurt
öğrenci
öğrenci yurdu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062784108_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_cb7710a9bfab5c4aaf32dd34bece6d1e.jpg
Çorum'da, Hitit Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte her öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.Kasapoğlu, "Türkiye’de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok. Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birileri bunu istismar ediyor. Bu istismara, algı operasyonlarına, yalana asla izin vermeyeceğiz. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine bir kuruş zam yapmadık. Beslenme yardımlarını 750 liradan 1800 liraya yükselttik" dedi.Konuşmasının ardından sporcu gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Kasaoğlu daha sonra düzenlenen Sinan Akçıl konserini dinledi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062784108_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_c9473885058150507b1e74a79243637e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet muharrem kasapoğlu, yurt, öğrenci, öğrenci yurdu
mehmet muharrem kasapoğlu, yurt, öğrenci, öğrenci yurdu

Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi

22:43 27.10.2022 (güncellendi: 22:45 27.10.2022)
© DHAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok" dedi.
Çorum'da, Hitit Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte her öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.
Kasapoğlu, "Türkiye’de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok. Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birileri bunu istismar ediyor. Bu istismara, algı operasyonlarına, yalana asla izin vermeyeceğiz. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine bir kuruş zam yapmadık. Beslenme yardımlarını 750 liradan 1800 liraya yükselttik" dedi.
Konuşmasının ardından sporcu gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Kasaoğlu daha sonra düzenlenen Sinan Akçıl konserini dinledi.
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
TÜRKİYE
Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı: Ücretler eylül ayında açıklanacak
24 Ağustos, 10:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала