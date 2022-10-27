https://sputniknews.com.tr/20221027/kasapoglu-yurtlara-muracaat-eden-ogrencilerimizin-yuzde-92si-yerlestirildi-1062784252.html
Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi
Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T22:43+0300
2022-10-27T22:43+0300
2022-10-27T22:45+0300
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mehmet muharrem kasapoğlu
yurt
öğrenci
öğrenci yurdu
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Çorum'da, Hitit Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte her öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.Kasapoğlu, "Türkiye’de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok. Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birileri bunu istismar ediyor. Bu istismara, algı operasyonlarına, yalana asla izin vermeyeceğiz. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine bir kuruş zam yapmadık. Beslenme yardımlarını 750 liradan 1800 liraya yükselttik" dedi.Konuşmasının ardından sporcu gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Kasaoğlu daha sonra düzenlenen Sinan Akçıl konserini dinledi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html
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mehmet muharrem kasapoğlu, yurt, öğrenci, öğrenci yurdu
mehmet muharrem kasapoğlu, yurt, öğrenci, öğrenci yurdu
Kasapoğlu: Yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi
22:43 27.10.2022 (güncellendi: 22:45 27.10.2022) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok" dedi.
Çorum'da, Hitit Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte her öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.
Kasapoğlu, "Türkiye’de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok. Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birileri bunu istismar ediyor. Bu istismara, algı operasyonlarına, yalana asla izin vermeyeceğiz. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine bir kuruş zam yapmadık. Beslenme yardımlarını 750 liradan 1800 liraya yükselttik" dedi.
Konuşmasının ardından sporcu gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Kasaoğlu daha sonra düzenlenen Sinan Akçıl konserini dinledi.