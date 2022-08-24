https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html

Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Yurt kapasitesi bugün itibarıyla 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesini... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T10:35+0300

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kyk

türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu

öğrenci yurdu

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Bakan Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulundu.Üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler." dedi.Kasapoğlu ayrıca, yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıkarıldığını söyledi.

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kyk, mehmet muharrem kasapoğlu, öğrenci yurdu