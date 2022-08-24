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Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı
Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Yurt kapasitesi bugün itibarıyla 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesini... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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kyk
türkiye
mehmet muharrem kasapoğlu
öğrenci yurdu
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Bakan Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulundu.Üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler." dedi.Kasapoğlu ayrıca, yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıkarıldığını söyledi.
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kyk, mehmet muharrem kasapoğlu, öğrenci yurdu
kyk, mehmet muharrem kasapoğlu, öğrenci yurdu

Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

10:35 24.08.2022 (güncellendi: 10:42 24.08.2022)
© AAKYK - Yurt - Öğrenci Yurdu
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Yurt kapasitesi bugün itibarıyla 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz. Yurt başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir" dedi.
Bakan Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler." dedi.
Kasapoğlu ayrıca, yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıkarıldığını söyledi.
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