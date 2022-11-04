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ABD'de evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi taburcu oldu
ABD'de evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi taburcu oldu
San Francisco'daki evinde 28 Ekim'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi taburcu edildi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T04:43+0300
2022-11-04T04:43+0300
dünya
abd
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paul pelosi
saldırı
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Nancy Pelosi yaptığı yazılı açıklamada, uğradığı çekiçli saldırı sonrası kafatası, sağ kolu ve ellerindeki ağır yaralardan dolayı cerrahi operasyon geçiren Paul Pelosi'nin taburcu olduğunu duyurdu.Pelosi ailesinin tüm acil durum ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Pelosi, "Paul doktorların gözlemi altında ve uzun sürecek iyileşme süreci devam ediyor" ifadesini kullandı.Paul Pelosi'ye evinde saldırıZanlı David DePape, 28 Ekim’de yerel saatle 02.27'de Paul Pelosi'nin San Francisco’da bulunan evine girmiş, Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediğini aktarmıştı.Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedilmişti.San Francisco'daki Yüksek Mahkeme de dün, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı DePape'nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/ermenistan-pelosi-abdyi-turkiye-ile-zitlasmada-dostumuz-olarak-tanimladi-1061370200.html
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abd, nancy pelosi, paul pelosi, saldırı, taburcu
abd, nancy pelosi, paul pelosi, saldırı, taburcu

ABD'de evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi taburcu oldu

04:43 04.11.2022
© AP Photo / Andrew HarnikPaul Pelosi
Paul Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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San Francisco'daki evinde 28 Ekim'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi taburcu edildi.
Nancy Pelosi yaptığı yazılı açıklamada, uğradığı çekiçli saldırı sonrası kafatası, sağ kolu ve ellerindeki ağır yaralardan dolayı cerrahi operasyon geçiren Paul Pelosi'nin taburcu olduğunu duyurdu.
Pelosi ailesinin tüm acil durum ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Pelosi, "Paul doktorların gözlemi altında ve uzun sürecek iyileşme süreci devam ediyor" ifadesini kullandı.

Paul Pelosi'ye evinde saldırı

Zanlı David DePape, 28 Ekim’de yerel saatle 02.27'de Paul Pelosi'nin San Francisco’da bulunan evine girmiş, Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.
Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediğini aktarmıştı.
Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedilmişti.
San Francisco'daki Yüksek Mahkeme de dün, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı DePape'nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti.
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