https://sputniknews.com.tr/20220919/ermenistan-pelosi-abdyi-turkiye-ile-zitlasmada-dostumuz-olarak-tanimladi-1061370200.html
Ermenistan: Pelosi, ABD'yi 'Türkiye ile zıtlaşmada' dostumuz olarak tanımladı
Ermenistan: Pelosi, ABD'yi 'Türkiye ile zıtlaşmada' dostumuz olarak tanımladı
Ermenistan Bakanlar Kurulu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Erivan’da Başbakan Paşinyan ile yaptığı görüşmede ABD'yi demokrasiyi destekleme ve... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T15:38+0300
2022-09-19T15:38+0300
2022-09-19T16:43+0300
dünya
abd
ermenistan
nancy pelosi
nikol paşinyan
türkiye
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Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, başkent Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede ABD'yi demokrasiyi destekleme ve Dağlık Karabağ sorununda ‘Türkiye ile zıtlaşma’ konularında Ermenistan'ın dostu olarak tanımladı.Açıklamadan yapılan alıntıya göre Pelosi, “Ermenistan'da demokrasinin desteklenmesi, Ermeni soykırımının tanınması kararı, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile zıtlaşma; bu ve diğer tüm açılardan Ermenistan'ın dostuyuz. Hükümetinize saygımızdan dolayı buradayız” diye konuştu.Açıklamaya göre Pelosi ve Paşinyan ayrıca Ermeni-Amerikan ortaklığının ve işbirliğinin çeşitli yönlerde daha da geliştirilmesi konularında geniş bir yelpazeyi görüştü. Paşinyan, Ermenistan hükümetinin demokrasinin güçlendirilmesi ve demokratik kurumların geliştirilmesi ile ilgili tutarlı adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.İkilinin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara da değindiğine, anlaşmazlığın çözülmesi, ulaşım altyapısının önündeki engellerin kaldırılması gibi konuların görüşüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı, Amerikan tarafının Ermenistan'da demokrasiyi geliştirmeyi amaçlayan ikili çok profilli işbirliğinin ve programların (uygulanmasının) daha da genişletilmesine aktif olarak katkıda bulunmaya devam edeceğine dair güvence verdi” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-azerbaycan-baslatti-bu-kabul-edilmeli-1061344646.html
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abd, ermenistan, nancy pelosi, nikol paşinyan, türkiye
abd, ermenistan, nancy pelosi, nikol paşinyan, türkiye
Ermenistan: Pelosi, ABD'yi 'Türkiye ile zıtlaşmada' dostumuz olarak tanımladı
15:38 19.09.2022 (güncellendi: 16:43 19.09.2022) Abone ol
Ermenistan Bakanlar Kurulu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Erivan’da Başbakan Paşinyan ile yaptığı görüşmede ABD'yi demokrasiyi destekleme ve Dağlık Karabağ sorununda ‘Türkiye ile zıtlaşma’ konularında Ermenistan'ın dostu olarak tanımladığını duyurdu.
Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, başkent Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede ABD'yi demokrasiyi destekleme ve Dağlık Karabağ sorununda ‘Türkiye ile zıtlaşma’ konularında Ermenistan'ın dostu olarak tanımladı.
Açıklamadan yapılan alıntıya göre Pelosi, “Ermenistan'da demokrasinin desteklenmesi, Ermeni soykırımının tanınması kararı, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile zıtlaşma; bu ve diğer tüm açılardan Ermenistan'ın dostuyuz. Hükümetinize saygımızdan dolayı buradayız” diye konuştu.
Açıklamaya göre Pelosi ve Paşinyan ayrıca Ermeni-Amerikan ortaklığının ve işbirliğinin çeşitli yönlerde daha da geliştirilmesi konularında geniş bir yelpazeyi görüştü. Paşinyan, Ermenistan hükümetinin demokrasinin güçlendirilmesi ve demokratik kurumların geliştirilmesi ile ilgili tutarlı adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.
İkilinin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara da değindiğine, anlaşmazlığın çözülmesi, ulaşım altyapısının önündeki engellerin kaldırılması gibi konuların görüşüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı, Amerikan tarafının Ermenistan'da demokrasiyi geliştirmeyi amaçlayan ikili çok profilli işbirliğinin ve programların (uygulanmasının) daha da genişletilmesine aktif olarak katkıda bulunmaya devam edeceğine dair güvence verdi” ifadeleri kullanıldı.