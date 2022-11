https://sputniknews.com.tr/20221103/yandexin-ucuncu-ceyrekteki-geliri-yaklasik-yuzde-50-artti-1063041559.html

Yandex’in üçüncü çeyrekteki geliri yaklaşık yüzde 50 arttı

Yandex’in üçüncü çeyrekteki geliri yaklaşık yüzde 50 arttı

Rusya'nın en popüler arama motoru Yandex’in yılın üçüncü çeyrekteki gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 133 milyar... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T19:59+0300

2022-11-03T19:59+0300

2022-11-03T19:59+0300

yandex

dünya

yaptırım

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103648/67/1036486744_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_c508b5f02b6b28c65bc7495f7fd8947f.jpg

Yandex’ten yapılan açıklamada, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara rağmen yılın üçüncü çeyreğinde şirketin gelirinin yıllık yüzde 46 artarak 133.2 milyar rubleye ulaştığı belirtildi. Özellikle, ‘Arama ve Portal’ servisinin geliri yıllık bazda yüzde 45 artarak 60.9 milyar rubleye ulaştı.Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki 1.3 milyar dolarlık net karı ise bu yıl 5 milyar ruble oldu.Şirketin ‘akıllı’ cihazlardan elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 74 artarak 3.7 milyar ruble olarak gerçekleşirken, arama hizmeti, coğrafi hizmetler, Yandex 360, Hava, Haberler, Seyahat, Alice ve Arama ve Portal segmentindeki diğer hizmetler 60.9 milyar rubleye (yıllık +yüzde 45) ulaştı. Yandex'in arama payı yüzde 62 (2.7 puanlık artışla) oldu.E-ticaret servisinin (Market, Büfe ve Yemek) bilançosu 2022'nin ilk dokuz ayında neredeyse iki katına çıkarak 195.6 milyar rubleye ulaştı. Piyasadaki aktif alıcı sayısı bir buçuk kat artarken (yaklaşık 12.5 milyon), aktif satıcı sayısı da iki katına çıktı (yaklaşık 35 bin).Taksi, araç ve scooter kiralama hizmetlerini içeren mobilite servisinin geliri yüzde 40 artarak 31 milyar ruble oldu. Toplam sefer sayısı yüzde 24 arttı. Plus ve Eğlence Hizmetleri servisinin (Plus, Müzik, Film, Afisha, Studio) geliri yüzde 81 artarak 7.8 milyar rubleye ulaştı. Plus abone sayısı yüzde 53 artarak 15.8 milyon kişiye yükseldi. Reklam geliri yüzde 39 artarak 3.4 milyar ruble, Yandex Bulut geliri ise yıllık yüzde 175 oranında artış gösterdi.Üçüncü çeyrekte Yandex, hisse senedi opsiyonları yerine çalışanlara yapılan ödemelere 4.7 milyar ruble harcadı. Eylül ayı başlarında şirket, çalışanlara yeni opsiyonlar sunmaktan vazgeçtiğini, bunun yerine maaşları ve ikramiyeleri artırmayı vaat ettiğini açıklamıştı.Yandex İnsan Kaynakları direktörü Darya Zolotuhina, “Yandex'in Nasdaq'daki hisselerinin ticareti askıya alındı, bu nedenle çalışanlara yeni opsiyonlar vermenin anlamı kalmadı. İnsanların öngörülebilir bir gelir elde etmeleri için maaşları ve primleri artırmaya ve yıllık ikramiye ödemeye karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yandex, yaptırım, rusya