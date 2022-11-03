https://sputniknews.com.tr/20221103/twitter-uyardi-beyaz-saray-paylasimi-sildi--1063007154.html
Twitter uyardı, Beyaz Saray paylaşımı sildi
Twitter uyardı, Beyaz Saray paylaşımı sildi
Beyaz Saray, resmi Twitter hesabından sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin yapılan bir Twitter paylaşımını 'eksik bilgi içerdiği' gerekçesiyle sildi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T00:54+0300
2022-11-03T00:54+0300
2022-11-03T00:55+0300
dünya
beyaz saray
twitter
abd
sosyal yardım
destek
tweet
karine jean-pierre
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Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından bugün yapılan bir paylaşımda, “Başkan Biden’ın liderliğinde, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarında en yüksek artışı aldı” ifadesine yer verildi.Ancak Twitter, 'bilginin doğruluğunu kontrol et' özelliğini kullanarak bu bilginin eksik olduğunu, ödemelerdeki bu artışın nedeninin yüksek enflasyon olduğunu belirtti.Bu durum üzerine Beyaz Saray, söz konusu paylaşımı sildi.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde bu konunun sorulması üzerine, “Bu tweet, eksik bilgi içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/bidenin-eski-rakibi-gabbard-ukraynalilar-beyaz-sarayin-umurunda-degil-1062781830.html
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beyaz saray, twitter , abd, sosyal yardım, destek, tweet, karine jean-pierre
beyaz saray, twitter , abd, sosyal yardım, destek, tweet, karine jean-pierre
Twitter uyardı, Beyaz Saray paylaşımı sildi
00:54 03.11.2022 (güncellendi: 00:55 03.11.2022) Abone ol
Beyaz Saray, resmi Twitter hesabından sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin yapılan bir Twitter paylaşımını 'eksik bilgi içerdiği' gerekçesiyle sildi.
Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından bugün yapılan bir paylaşımda, “Başkan Biden’ın liderliğinde, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarında en yüksek artışı aldı” ifadesine yer verildi.
Ancak Twitter, 'bilginin doğruluğunu kontrol et' özelliğini kullanarak bu bilginin eksik olduğunu, ödemelerdeki bu artışın nedeninin yüksek enflasyon olduğunu belirtti.
Bu durum üzerine Beyaz Saray, söz konusu paylaşımı sildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde bu konunun sorulması üzerine, “Bu tweet, eksik bilgi içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu” ifadesini kullandı.