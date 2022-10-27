https://sputniknews.com.tr/20221027/bidenin-eski-rakibi-gabbard-ukraynalilar-beyaz-sarayin-umurunda-degil-1062781830.html

Biden'ın eski rakibi Gabbard: Ukraynalılar, Beyaz Saray'ın umurunda değil

Biden'ın eski rakibi Gabbard: Ukraynalılar, Beyaz Saray'ın umurunda değil

ABD Temsilciler Meclisi'nin eski üyesi Tulsi Gabbard, Demokrat Parti ve liderliğinin Ukrayna halkını umursamadığını söyledi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T21:36+0300

2022-10-27T21:36+0300

2022-10-27T21:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

joe biden

beyaz saray

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Kongre üyelerinin Biden'a ‘Rusya ile doğrudan müzakerelere başlama’ çağrısında bulundukları mektubu geri.çekme kararını Fox News'e değerlendiren Gabbard, Beyaz Saray’ın Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik olarak çözmek için herhangi bir çaba göstermediğini, sadece gerilimi tırmandırdığını söyledi.Gabbard, “Ukraynalılar kesinlikle umurlarında değil, aksi takdirde çatışmanın diplomatik çözümüne birkaç ay önce başlarlardı” dedi.Gabbard, Demokratların Biden’a yazdıkları mektupta “Rusya ile devam eden vekalet savaşının hem Ukrayna halkı hem de Amerikalılar için maliyeti ve sonuçları artırdığı” şeklindeki değerlendirmenin kesinlikle doğru olduğunu vurgulayarak, ABD’deki olumsuz sonuçları arasında benzin fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyonu gösterdi.Refah ve özgürlüğün barış olmadan elde edilemeyeceğini belirten politikacı, Beyaz Saray’ın Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik olarak çözmek için herhangi bir çaba göstermediğini, aksine gerilimi tırmandırdığını kaydetti.Gabbard ayrıca, Demokrat Parti'nin artık ‘Washington'daki savaş çığırtkanları’ tarafından kontrol edildiğini ve onu partiden ayrılmaya karar vermeye iten şeyin de bu olduğunu ifade etti.

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