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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/bidenin-eski-rakibi-gabbard-ukraynalilar-beyaz-sarayin-umurunda-degil-1062781830.html
Biden'ın eski rakibi Gabbard: Ukraynalılar, Beyaz Saray'ın umurunda değil
Biden'ın eski rakibi Gabbard: Ukraynalılar, Beyaz Saray'ın umurunda değil
ABD Temsilciler Meclisi'nin eski üyesi Tulsi Gabbard, Demokrat Parti ve liderliğinin Ukrayna halkını umursamadığını söyledi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T21:36+0300
2022-10-27T21:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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Kongre üyelerinin Biden'a ‘Rusya ile doğrudan müzakerelere başlama’ çağrısında bulundukları mektubu geri.çekme kararını Fox News'e değerlendiren Gabbard, Beyaz Saray’ın Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik olarak çözmek için herhangi bir çaba göstermediğini, sadece gerilimi tırmandırdığını söyledi.Gabbard, “Ukraynalılar kesinlikle umurlarında değil, aksi takdirde çatışmanın diplomatik çözümüne birkaç ay önce başlarlardı” dedi.Gabbard, Demokratların Biden’a yazdıkları mektupta “Rusya ile devam eden vekalet savaşının hem Ukrayna halkı hem de Amerikalılar için maliyeti ve sonuçları artırdığı” şeklindeki değerlendirmenin kesinlikle doğru olduğunu vurgulayarak, ABD’deki olumsuz sonuçları arasında benzin fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyonu gösterdi.Refah ve özgürlüğün barış olmadan elde edilemeyeceğini belirten politikacı, Beyaz Saray’ın Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik olarak çözmek için herhangi bir çaba göstermediğini, aksine gerilimi tırmandırdığını kaydetti.Gabbard ayrıca, Demokrat Parti'nin artık ‘Washington'daki savaş çığırtkanları’ tarafından kontrol edildiğini ve onu partiden ayrılmaya karar vermeye iten şeyin de bu olduğunu ifade etti.
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ukrayna, joe biden, beyaz saray
ukrayna, joe biden, beyaz saray

Biden'ın eski rakibi Gabbard: Ukraynalılar, Beyaz Saray'ın umurunda değil

21:36 27.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERASJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERAS
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ABD Temsilciler Meclisi'nin eski üyesi Tulsi Gabbard, Demokrat Parti ve liderliğinin Ukrayna halkını umursamadığını söyledi.
Kongre üyelerinin Biden'a ‘Rusya ile doğrudan müzakerelere başlama’ çağrısında bulundukları mektubu geri.çekme kararını Fox News'e değerlendiren Gabbard, Beyaz Saray’ın Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik olarak çözmek için herhangi bir çaba göstermediğini, sadece gerilimi tırmandırdığını söyledi.
Gabbard, “Ukraynalılar kesinlikle umurlarında değil, aksi takdirde çatışmanın diplomatik çözümüne birkaç ay önce başlarlardı” dedi.
Gabbard, Demokratların Biden’a yazdıkları mektupta “Rusya ile devam eden vekalet savaşının hem Ukrayna halkı hem de Amerikalılar için maliyeti ve sonuçları artırdığı” şeklindeki değerlendirmenin kesinlikle doğru olduğunu vurgulayarak, ABD’deki olumsuz sonuçları arasında benzin fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyonu gösterdi.
Refah ve özgürlüğün barış olmadan elde edilemeyeceğini belirten politikacı, Beyaz Saray’ın Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik olarak çözmek için herhangi bir çaba göstermediğini, aksine gerilimi tırmandırdığını kaydetti.
Gabbard ayrıca, Demokrat Parti'nin artık ‘Washington'daki savaş çığırtkanları’ tarafından kontrol edildiğini ve onu partiden ayrılmaya karar vermeye iten şeyin de bu olduğunu ifade etti.
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