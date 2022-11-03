https://sputniknews.com.tr/20221103/turkiye-taskomuru-kurumu-havalandirma-kaynakli-degil-1063018006.html

Türkiye Taşkömürü Kurumu: Havalandırma kaynaklı değil

Türkiye Taşkömürü Kurumu: Havalandırma kaynaklı değil

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun, Amasra'da meydana gelen kazaya ilişkin TBMM'ye verdiği bilgiler yeterli bulunmadı. Araştırma Komisyonu, kurum yetkililerini bir... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T10:47+0300

2022-11-03T10:47+0300

2022-11-03T10:47+0300

türkiye

türkiye

amasra

bartın

maden

taner yıldız

türkiye taşkömürü kurumu (ttk)

havalandırma

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Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.'Kazanın oluş şekliyle alakalı kaza kanaat raporu oluşturulacak'Komisyonda, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ve bazı TTK yetkilileri, kurumun mevzuatı, yapısı ve çalışmalarıyla ilgili sunum yaptıktan sonra Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtladı.Kiraz'ın, soruların çoğunun teknik olması nedeniyle yazılı olarak bilgi sunmayı önermesi üzerine Komisyon Başkanı Yıldız, "Şu anda bize bu konuyla ilgili her türlü konuyu anlatabilirsiniz. Teknik bilgi de verebilirsiniz. Gerekirse bilgi alacağınız yetkililerle telefonla bağlantı kuralım. Yeter ki bugün bize canlı ve dinamik bilgiler verin." dedi.'Yeni aspiratör için ihale yapıldı ancak süreç pandemiye denk geldi'Kiraz, Amasra'daki maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'de kurulduğunu ve 11 bin metreküp/dakika kapasitesi olduğunu kaydetti.Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz şöyle konuştu:Kiraz, yeni aspiratörün bu tür bir kazaya etkisinin olmayacağını aktararak "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir kaza olmadığı şeklinde. Mevzuat, acil bir durumda ve ihtiyaç halinde emiş yerine itiş yapabilen bir aspiratör olmasını öngörüyor. Ancak böyle bir aspiratör olsaydı bile kazaya etkisi olmazdı." ifadesini kullandı.Kazanın, TTK tarafından da araştırıldığını anlatan Kiraz, "Elimizdeki kayıtlı veriler, işçilerin ifadeleri ve diğer verilerle süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Uzman arkadaşlarımız bir araya gelip farklı senaryoları değerlendirmeye çalışıyor. Adım adım, aşama aşama değerlendirme yapılıyor." dedi.Komisyon Başkanı Yıldız, sunum ve açıklamaların "yeterince aydınlatıcı" olmadığı kanaatine vardıklarını belirterek TTK Genel Müdür Yardımcısı Kiraz'ın tüm soruları not almasını ve gelecek hafta yeniden Komisyonda detaylı olarak bilgi vermesini istedi.Maden ve Petrol Arama Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mert Ayaz da kurumlarının çalışma ve faaliyetleriyle ilgili Komisyon üyelerine bilgi verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221025/bartin-sorusturmasi-muessese-muduru-ve-is-guvenligi-baskani-adliyede-sadece-10-dakika-kaldi-1062670111.html

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türkiye, amasra, bartın, maden, taner yıldız, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), havalandırma