https://sputniknews.com.tr/20221103/tisk-baskani-akkoldan-eyt-aciklamasi-1063019792.html

TİSK Başkanı'ndan EYT açıklaması: 'İşveren üzerindeki yükün, teşviklerle hafifletilmesi önemli'

TİSK Başkanı'ndan EYT açıklaması: 'İşveren üzerindeki yükün, teşviklerle hafifletilmesi önemli'

EYT düzenlemesinde geri sayım sürerken işveren tarafından açıklama geldi. TİSK Başkanı Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T11:41+0300

2022-11-03T11:41+0300

2022-11-03T11:43+0300

ekonomi

tisk

özgür burak akkol

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar

maaş

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.TİSK'in, EYT'nin etkilerini somut bulgu ve verilerle inceleyen, beklentileri ve çözüm önerilerini ortaya koyan ayrıntılı bir çalışması olduğunu belirten Akkol, düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağına inandığını bildirdi.Konunun nitelikli iş gücü kaybı ve işvereni etkileyecek başta kıdem tazminatı yükünü ve ek maliyetleri gözetecek uygun çözümlerle yönetilmesinin iş gücü piyasalarındaki dengeler açısından kritik olduğuna dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti:'EYT'lilerin beklentisi karşılanmalı''İşveren üzerindeki yük azaltılmalı'Başta kıdem tazminatı yüklerinin yönetilmesini önemli bulduklarını belirten Akkol, "Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir. Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.Devletin her zaman olduğu gibi hem çalışanı hem işvereni gözeten destek ve teşvikleri en uygun şekilde uygulamaya alacağına inandıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:'Kayıt dışına karşı önlem alınmalı'

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tisk, özgür burak akkol, eyt, emeklilikte yaşa takılanlar, maaş