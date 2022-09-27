https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-bilgin-eyt-ve-sozlesmeli-personelin-kamuya-alinmasi-calismalarini-tamamladik-1061658226.html

Bakan Bilgin: EYT ve sözleşmeli personelin kamuya alınması çalışmalarını tamamladık

Bakan Bilgin: EYT ve sözleşmeli personelin kamuya alınması çalışmalarını tamamladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanların merakla beklediği EYT çalışması ve kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçmesi... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T11:07+0300

2022-09-27T11:07+0300

2022-09-27T11:07+0300

türkiye

eyt

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taşeron işçilik

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sözleşmeli personel

kadro

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat bilgin

sözleşme

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi.Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" ifadesini kullandı.Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.‘EYT aralık sonunda mecliste’EYT konusundaki bir soru üzerine de Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" yanıtını verdi. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220923/90-bin-taseron-iscinin-kadroya-gecisi-icin-calisma-tamamlandi-1061549642.html

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