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https://sputniknews.com.tr/20220923/90-bin-taseron-iscinin-kadroya-gecisi-icin-calisma-tamamlandi-1061549642.html
Bakan Bilgin: 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için çalışma tamamlandı
Bakan Bilgin: 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için çalışma tamamlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Bakan Bilgin, EYT... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-23T15:11+0300
türkiye
emeklilikte yaşa takılanlar
kadro
memur
taşeron
taşeron işçilik
taşeron işçiler
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.'EYT'de çözüm aşamasına geldik'Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.Bakan Bilgin, aralık ayında asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/bakan-bilgin-asgari-ucrete-tarihin-en-yuksek-oraninda-zam-yaptik-aralikta-da-yapacagiz-1061469662.html
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emeklilikte yaşa takılanlar, kadro, memur, taşeron, taşeron işçilik, taşeron işçiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
emeklilikte yaşa takılanlar, kadro, memur, taşeron, taşeron işçilik, taşeron işçiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

Bakan Bilgin: 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için çalışma tamamlandı

15:05 23.09.2022 (güncellendi: 15:11 23.09.2022)
© Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Bakan Bilgin, EYT çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

'EYT'de çözüm aşamasına geldik'

Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.
Bakan Bilgin, aralık ayında asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini yineledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
EKONOMİ
Bakan Bilgin: Asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız
21 Eylül, 15:09
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