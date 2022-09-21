https://sputniknews.com.tr/20220921/bakan-bilgin-asgari-ucrete-tarihin-en-yuksek-oraninda-zam-yaptik-aralikta-da-yapacagiz-1061469662.html
Bakan Bilgin: Asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız
Bakan Bilgin: Asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz dönemde tarihin en yüksek asgari ücret zammının yapıldığını söyledi ve yeni zam için tarih verdi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T15:09+0300
2022-09-21T15:09+0300
2022-09-21T15:54+0300
ekonomi
vedat bilgin
asgari ücret
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
zam
enflasyon
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Bakan Bilgin, geçtiğimiz dönem 2 kez asgari ücrete zam yapıldığını söyleyerek yeni asgari ücret zammı için tarih verdi.Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle;'Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun'Bilgin EYT konusunda ise, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220822/tesk-genel-baskani-palandoken-esnafin-en-az-asgari-ucret-kadar--emekli-ayligi-almasi-lazim-1060241934.html
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vedat bilgin, asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, zam, enflasyon
vedat bilgin, asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, zam, enflasyon
Bakan Bilgin: Asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız
15:09 21.09.2022 (güncellendi: 15:54 21.09.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz dönemde tarihin en yüksek asgari ücret zammının yapıldığını söyledi ve yeni zam için tarih verdi.
Bakan Bilgin, geçtiğimiz dönem 2 kez asgari ücrete zam yapıldığını söyleyerek yeni asgari ücret zammı için tarih verdi.
Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle;
"Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım."
'Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun'
Bilgin EYT konusunda ise, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.