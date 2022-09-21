https://sputniknews.com.tr/20220921/bakan-bilgin-asgari-ucrete-tarihin-en-yuksek-oraninda-zam-yaptik-aralikta-da-yapacagiz-1061469662.html

Bakan Bilgin: Asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız

Bakan Bilgin: Asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz dönemde tarihin en yüksek asgari ücret zammının yapıldığını söyledi ve yeni zam için tarih verdi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T15:09+0300

2022-09-21T15:09+0300

2022-09-21T15:54+0300

ekonomi

vedat bilgin

asgari ücret

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

zam

enflasyon

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Bakan Bilgin, geçtiğimiz dönem 2 kez asgari ücrete zam yapıldığını söyleyerek yeni asgari ücret zammı için tarih verdi.Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle;'Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun'Bilgin EYT konusunda ise, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220822/tesk-genel-baskani-palandoken-esnafin-en-az-asgari-ucret-kadar--emekli-ayligi-almasi-lazim-1060241934.html

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vedat bilgin, asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, zam, enflasyon