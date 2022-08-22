https://sputniknews.com.tr/20220822/tesk-genel-baskani-palandoken-esnafin-en-az-asgari-ucret-kadar--emekli-ayligi-almasi-lazim-1060241934.html

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafın en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması lazım

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafın en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması lazım

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bizim talebimiz en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması lazım... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T18:02+0300

2022-08-22T18:02+0300

2022-08-22T18:02+0300

bendevi palandöken

ekonomi

esnaf

adaylık kaldırma sınavı

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TESK Genel Başkanı Palandöken Karabük Esnaf Odaları Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmasında, esnafın sorunlarını tespit edip ilgili kurumlara, bakanlıklara ilettiklerini ve takipçisi olduklarını söyledi.Esnafın sorunlarını dile getiren Palandöken, salgın sürecindeki yoğun iş gücü kaybının ve doğal olarak artan fiyatların esnaf ve zanaatkarın ayakta kalmasını zorlaştıran unsurlar olduğunu kaydetti.Esnafın kendilerine ilettikleri talepleri ilgili kurumlara ulaştırdıklarını anlatan Palandöken, "Talepleri biz de ilgili bakanlıklara götürüyoruz, anlatıyoruz ve sorunların çözümlenmesi ile ilgili birtakım tedbirler alınıyor. Bu tedbirler arasında bildiğiniz üzere borçların yapılanması, yeni kredilerin sağlanması, iş yerleri kirasındaki stopajın kaldırılması, ticari araçlara, kamyonlara, servis araçlarına yine aynı şekilde ucuz akaryakıt temini, halkın pahalılıktaki şikayetini azaltma noktasında veya nakliye ile birlikte esnafın bunlardan istifade etmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.Esnafın kalıcı sorunlarının da olduğunu dile getiren Palandöken, şöyle devam etti:Artık her yerde yeni nesil esnafın doğması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz birçok projede esnaf ve sanatkarın artık Avrupa Birliği normunda iş yeri açması, haksız rekabetle mücadelede etmesi, son derece vatandaş açısından da önemli" dedi.Kira stopajının kaldırılması gerektiğini savunan Palandöken, esnafın maliyetinin azaltılması için, özellikle esnaf tarifesi ve internet üzerinden yapılan satışlarla ilgili de çalışmaların olduğunu kaydetti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bendevi palandöken, esnaf, adaylık kaldırma sınavı