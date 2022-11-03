https://sputniknews.com.tr/20221103/sampiyonlar-liginde-son-16ya-kalan-takimlar-belli-oldu-1063009359.html

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

uefa şampiyonlar ligi

maç

grup

özet

tur

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Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında bu gece oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.Dün ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6

https://sputniknews.com.tr/20221102/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-4-grupta-son-16ya-kalan-takimlar-belli-oldu--1062962882.html

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