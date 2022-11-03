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https://sputniknews.com.tr/20221103/sampiyonlar-liginde-son-16ya-kalan-takimlar-belli-oldu-1063009359.html
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T01:50+0300
2022-11-03T01:51+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
maç
grup
özet
tur
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Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında bu gece oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.Dün ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6
https://sputniknews.com.tr/20221102/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-4-grupta-son-16ya-kalan-takimlar-belli-oldu--1062962882.html
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uefa şampiyonlar ligi, maç, grup, özet, tur
uefa şampiyonlar ligi, maç, grup, özet, tur

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

01:50 03.11.2022 (güncellendi: 01:51 03.11.2022)
© AP Photo / Antonio CalanniAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Antonio Calanni
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında bu gece oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Dün ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:
Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4
Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1
Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0
Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1
Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1
Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6
UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen 8 takım da belli doldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 grupta son 16'ya kalan takımlar belli oldu
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