https://sputniknews.com.tr/20221102/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-4-grupta-son-16ya-kalan-takimlar-belli-oldu--1062962882.html

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 grupta son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 grupta son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen 8 takım da belli oldu. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı.Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.A, B, C, D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2

https://sputniknews.com.tr/20221027/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-liverpool-ve-porto-son-16-turuna-yukseldi-1062747741.html

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