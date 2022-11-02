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https://sputniknews.com.tr/20221102/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-4-grupta-son-16ya-kalan-takimlar-belli-oldu--1062962882.html
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 grupta son 16'ya kalan takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 grupta son 16'ya kalan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen 8 takım da belli oldu. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T02:00+0300
2022-11-02T02:16+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
tur
maç
grup
takım
özet
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı.Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.A, B, C, D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2
https://sputniknews.com.tr/20221027/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-liverpool-ve-porto-son-16-turuna-yukseldi-1062747741.html
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uefa şampiyonlar ligi, tur, maç, grup, takım, özet
uefa şampiyonlar ligi, tur, maç, grup, takım, özet

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 grupta son 16'ya kalan takımlar belli oldu

02:00 02.11.2022 (güncellendi: 02:16 02.11.2022)
© AP Photo / Luis VieiraUEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen 8 takım da belli doldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen 8 takım da belli doldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Luis Vieira
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UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen 8 takım da belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı.

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.

A, B, C, D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0

Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4

Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Liverpool ve Porto, üst tura çıkmayı garantiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
SPOR
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool ve Porto, son 16 turuna yükseldi
27 Ekim, 01:53
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