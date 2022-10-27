https://sputniknews.com.tr/20221027/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-liverpool-ve-porto-son-16-turuna-yukseldi-1062747741.html

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool ve Porto, son 16 turuna yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool ve Porto, son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Liverpool ve Porto, üst tura çıkmayı garantiledi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T01:53+0300

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Liverpool, konuk olduğu Ajax'ı 42. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Darwin Nunez ve 52. dakikada Harvey Elliott'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.Maçta bir de asist yapan Mısırlı yıldız Salah, turnuva tarihinde İngiliz kulüplerinde Ryan Giggs ve Thierry Henry'nin ardından skora en çok etki eden (39 gol, 12 asist) üçüncü oyuncu konumuna geldi.Son 16'ya kalmayı önceden garantileyen Napoli ise Giovanni Simeone (2) ve Leo Östigard'ın golleriyle ağırladığı Rangers'ı 3-0'lık skorla geçerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı ve liderliğini korudu.Giovanni, babası Diego Simeone'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.B Grubu'nda Bayer Leverkusen'in, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmasının ardından Portekiz ekibi Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.C Grubu'nda üst tura önceden adını yazdıran Bayern Münih, Camp Nou Stadı'nda konuk olduğu Barcelona'yı 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard'ın golleriyle 3-0 yendi ve liderliği de garantiledi.D Grubu'nda Tottenham, ağırladığı Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz ekibinin 22. dakikada Marcus Edwards'ın fileleri sarsmasıyla öne geçtiği mücadelede, İngiltere temsilcisine 1 puanı getiren golü, 80. dakikada Rodrigo Bentancur attı.Tottenham'da 90+5. dakikada Harry Kane'in golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile uzun bir incelemenin ardından geçersiz sayıldı ve duruma itiraz eden İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kırmızı kartla cezalandırıldı.Bu sonuçla, grupta üst tur heyecanı, son haftaya taşındı.Beşinci haftanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:A Grubu:Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya): 3-0Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-3B Grubu:Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz): 0-4Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2C Grubu:Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 4-0Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3D Grubu:Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

https://sputniknews.com.tr/20221026/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-psg-dortmund-ve-benfica-son-16ya-yukseldi-1062707942.html

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