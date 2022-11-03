https://sputniknews.com.tr/20221103/rusya-savunma-bakanligi-denizaltidan-basarili-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirildi-1063048761.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Denizaltıdan başarılı balistik füze denemesi gerçekleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Denizaltıdan başarılı balistik füze denemesi gerçekleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devlet testlerinin son aşaması kapsamında, Beyaz Deniz’de bulunan “Generalissimus Suvorov” nükleer denizaltının başarılı biçimde... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T23:11+0300
2022-11-03T23:11+0300
2022-11-03T23:11+0300
savunma
rusya
balistik füze
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Borey-A sınıfından son nesil stratejik nükleer denizaltısı Generalissimus Suvorov’un mürettebatı, devlet testlerinin son aşaması kapsamında, Bulava balistik füzeyle başarılı atış gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Atışın, su altından gerçekleştirildiği kaydedilirken füzenin Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonuna düştüğü aktarıldı. Füze uçuşunun planlandığı biçimde gerçekleştiği ifade edilirken füzenin Kura poligonunda belirlenen hedefi vurduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/rusya-hava-kuvvetlerinden-ulkenin-en-batisindaki-kaliningrad-bolgesinde-savas-ucakli-tatbikat--1062038331.html
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rusya, balistik füze
Rusya Savunma Bakanlığı: Denizaltıdan başarılı balistik füze denemesi gerçekleştirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, devlet testlerinin son aşaması kapsamında, Beyaz Deniz’de bulunan “Generalissimus Suvorov” nükleer denizaltının başarılı biçimde Bulava balistik füzesini fırlattığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Borey-A sınıfından son nesil stratejik nükleer denizaltısı Generalissimus Suvorov’un mürettebatı, devlet testlerinin son aşaması kapsamında, Bulava balistik füzeyle başarılı atış gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Atışın, su altından gerçekleştirildiği kaydedilirken füzenin Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonuna düştüğü aktarıldı. Füze uçuşunun planlandığı biçimde gerçekleştiği ifade edilirken füzenin Kura poligonunda belirlenen hedefi vurduğu kaydedildi.