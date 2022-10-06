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https://sputniknews.com.tr/20221006/rusya-hava-kuvvetlerinden-ulkenin-en-batisindaki-kaliningrad-bolgesinde-savas-ucakli-tatbikat--1062038331.html
Rusya Hava Kuvvetleri'nden ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'nde savaş uçaklı tatbikat
Rusya Hava Kuvvetleri'nden ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'nde savaş uçaklı tatbikat
Rusya Baltık Filosu, Rusya Hava Kuvvetleri'nin Su-30SM ve Su-30SM2 tipi avcı uçaklarıyla ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'nde tatbikat yaptığını... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:32+0300
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savunma
kaliningrad
rusya
tatbikat
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Baltık Filosu, "Pilotlar, belirlenen alanda uçuş yaptı, karadaki durumun tespitini gerçekleştirdi ve sözde düşmanın insan gücünü ve teçhizatını simüle eden hedeflere 30 mm'lik mermilerle top atışları düzenledi" ifadelerini kullandı.Tatbikatın Kaliningrad Bölgesi'nin doğusundaki havacılık poligonunda düşük ve çok düşük irtifalarda yapıldığını belirten Baltık Filosu, tatbikatta 10'dan fazla uçuş mürettebatı ile 50'den fazla teknik personelin görev aldığını kaydetti.Filo, Su-27 savaş uçağının tatbikat sırasında havada güvenliği sağladığını ekledi.
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kaliningrad, rusya, tatbikat
kaliningrad, rusya, tatbikat

Rusya Hava Kuvvetleri'nden ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'nde savaş uçaklı tatbikat

19:32 06.10.2022
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinRusya - Akdeniz - tatbikat - Su-34
Rusya - Akdeniz - tatbikat - Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Baltık Filosu, Rusya Hava Kuvvetleri'nin Su-30SM ve Su-30SM2 tipi avcı uçaklarıyla ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'nde tatbikat yaptığını duyurdu.
Baltık Filosu, "Pilotlar, belirlenen alanda uçuş yaptı, karadaki durumun tespitini gerçekleştirdi ve sözde düşmanın insan gücünü ve teçhizatını simüle eden hedeflere 30 mm'lik mermilerle top atışları düzenledi" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın Kaliningrad Bölgesi'nin doğusundaki havacılık poligonunda düşük ve çok düşük irtifalarda yapıldığını belirten Baltık Filosu, tatbikatta 10'dan fazla uçuş mürettebatı ile 50'den fazla teknik personelin görev aldığını kaydetti.

Filo, Su-27 savaş uçağının tatbikat sırasında havada güvenliği sağladığını ekledi.
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