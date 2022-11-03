https://sputniknews.com.tr/20221103/patrusev-ukrayna-guclerinin-zaporojye-nukleer-guc-santraline-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1063024153.html

Patruşev: Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik terör saldırısı önlendi

Patruşev: Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik terör saldırısı önlendi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna ordusunun Zaporojje Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik bir terör saldırısının önlendiğini... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T13:02+0300

2022-11-03T13:02+0300

2022-11-03T13:02+0300

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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı'nda konuşan Patruşev, "Zaporojye NGS'ye yönelik bir terör saldırısının istihbarat kurumlarımız tarafından önlendiği bilgisini aldık" dedi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin Zaporojye NGS'ye yaptığı ziyarete rağmen santrale yönelik saldırıların sürdüğünü belirten Patruşev, santralde bulunan UAEA temsilcilerinin yaşananlar, ateş açanları ve nereden ateş açıldığını açık şekilde gördüklerini kaydederek şöyle devam etti: "Fakat hiç kimse, Ukraynalı askerlerin santrali vurduğunu söylemiyor ve basında Rusya'ya suçlama yöneltilerek yaygara koparılıyor. Zelenskiy'in Rusya'ya önleyici nükleer saldırı düzenlenmesi yönündeki çağrısı, mevcut Ukrayna yönetiminin kifayetsizliğini doğruluyor."'Truss'ın mesajı, İngiltere'nin Kuzey Akım sabotajında dahli olduğunu kanıtlıyor'Patruşev, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların ardından 'İşlem tamam' mesajı attığına dair haberleri de değerlendirdi.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Truss'ın mesajının İngiltere Donanması'nın Kuzey Akım sabotajında dahli olduğunu kanıtladığını vurguladı.Kuzey Akım boru hatlarındaki saldırıların ilk dakikasından itibaren aktif bir Rusya karşıtı kampanya başlatıldığına dikkat çeken Patruşev, fakat saldırılardan esas faydayı sağlayan ülkenin ABD olduğunu vurguladı.İngiltere basınında yer alan haberlerde, dönemin Başbakanı Truss'ın Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın ardından 'İşlem tamam' mesajı attığı ve hackerların bu mesajı tespit etmesi sonrası görevinden istifa etmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221102/rusya-olasi-nukleer-savasin-onlenmesi-icin-daha-guclu-uluslararasi-guvenlik-mimarisinden-yanayiz-1062989332.html

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