https://sputniknews.com.tr/20221102/rusya-olasi-nukleer-savasin-onlenmesi-icin-daha-guclu-uluslararasi-guvenlik-mimarisinden-yanayiz-1062989332.html
Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız
Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın nükleer savaşın önlenmesi konusundaki tutumunu bir kez daha bildirdiği açıklamada, daha güçlü uluslararası güvenlik... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T16:47+0300
2022-11-02T16:47+0300
2022-11-02T16:47+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı
Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın nükleer savaşın önlenmesi konusundaki tutumunu bir kez daha bildirdiği açıklamada, daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yana olduklarını vurguladı.