Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın nükleer savaşın önlenmesi konusundaki tutumunu bir kez daha bildirdiği açıklamada, daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yana olduklarını vurguladı.