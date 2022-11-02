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SON DAKİKA | Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız
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Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız
Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın nükleer savaşın önlenmesi konusundaki tutumunu bir kez daha bildirdiği açıklamada, daha güçlü uluslararası güvenlik... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T16:47+0300
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252
60
rusya dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı

Rusya: Olası nükleer savaşın önlenmesi için daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yanayız

16:47 02.11.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın nükleer savaşın önlenmesi konusundaki tutumunu bir kez daha bildirdiği açıklamada, daha güçlü uluslararası güvenlik mimarisinden yana olduklarını vurguladı.
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