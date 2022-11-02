https://sputniknews.com.tr/20221102/soygu-ukraynanin-natonun-nukleer-silahlarini-konuslandirma-ve-kirli-bomba-planlarini-biliyoruz-1062983912.html
Şoygu: Ukrayna'nın, NATO’nun nükleer silahlarını konuşlandırma ve kirli bomba planlarını biliyoruz
Şoygu: Ukrayna'nın, NATO’nun nükleer silahlarını konuşlandırma ve kirli bomba planlarını biliyoruz
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’nın radyoaktif maddeler içeren ‘kirli bomba’ yapmayı denediğini ve kendi topraklarına NATO ülkelerinin nükleer silahlarının... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:28+0300
2022-11-02T14:28+0300
2022-11-02T14:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
nükleer
kirli bomba
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belaruslu savunma yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Kiev’in kirli nükleer bomba yapma çabalarını ve Ukrayna topraklarına NATO ülkelerinin nükleer silahlarını konuşlandırmaya hazır olduğunu biliyoruz” dedi.“Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir Zelenskiy) bir süre önce Batı ülkelerine Rusya’ya karşı nükleer önleyici saldırı düzenlemeleri çağrısında bulundu” diye konuşan Şoygu, “ABD ile Avrupa ülkeleri, Ukrayna tarafından yapılan nükleer şantajı sürekli gözardı ediyor” eleştirisini yaptı.‘NATO, Rusya sınırlarındaki güçlerinin sayısını şubattan beri 2.5 kat artırdı’Bakan ayrıca, NATO’nun Rusya sınırları yakınında geniş çaplı, kolektif bir savunma sistemi oluşturma kararı aldığını kaydederek, “NATO’nun Rusya sınırları yakınındaki askeri birliklerinin sayısı şubattan beri 2.5 kat artıp 30 bin kişiyi geçti, sınırlarımızdaki NATO askerlerinin sayısı yakın gelecekte daha da artabilir” uyarısını yaptı.Öte yandan Şoygu, NATO’nun Ukrayna’ya istihbarat sağladığını ve doğrudan hedeflere ilişkin koordinatları paylaştığını, ayrıca Kiev’e askeri danışmanlarını gönderdiğini söyledi.NATO’yu bu şekilde Ukrayna’da yaşananları tırmandırmakla suçlayan Rusya Savunma Bakanı, Batılı ülkelerin Rusya’nın askeri ve ekonomik potansiyelini yerle bir etmek istediklerini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/kirli-bomba-hangi-maddeleri-icerir-ne-gibi-sonuclara-yol-acar-1062945505.html
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, nükleer, kirli bomba , belarus
rusya, ukrayna, sergey şoygu, nükleer, kirli bomba , belarus
Şoygu: Ukrayna'nın, NATO’nun nükleer silahlarını konuşlandırma ve kirli bomba planlarını biliyoruz
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’nın radyoaktif maddeler içeren ‘kirli bomba’ yapmayı denediğini ve kendi topraklarına NATO ülkelerinin nükleer silahlarının yerleştirilmesine hazır olduğunu bildiklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belaruslu savunma yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Kiev’in kirli nükleer bomba yapma çabalarını ve Ukrayna topraklarına NATO ülkelerinin nükleer silahlarını konuşlandırmaya hazır olduğunu biliyoruz” dedi.
“Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir Zelenskiy) bir süre önce Batı ülkelerine Rusya’ya karşı nükleer önleyici saldırı düzenlemeleri çağrısında bulundu” diye konuşan Şoygu, “ABD ile Avrupa ülkeleri, Ukrayna tarafından yapılan nükleer şantajı sürekli gözardı ediyor” eleştirisini yaptı.
‘NATO, Rusya sınırlarındaki güçlerinin sayısını şubattan beri 2.5 kat artırdı’
Bakan ayrıca, NATO’nun Rusya sınırları yakınında geniş çaplı, kolektif bir savunma sistemi oluşturma kararı aldığını kaydederek, “NATO’nun Rusya sınırları yakınındaki askeri birliklerinin sayısı şubattan beri 2.5 kat artıp 30 bin kişiyi geçti, sınırlarımızdaki NATO askerlerinin sayısı yakın gelecekte daha da artabilir” uyarısını yaptı.
Öte yandan Şoygu, NATO’nun Ukrayna’ya istihbarat sağladığını ve doğrudan hedeflere ilişkin koordinatları paylaştığını, ayrıca Kiev’e askeri danışmanlarını gönderdiğini söyledi.
NATO’yu bu şekilde Ukrayna’da yaşananları tırmandırmakla suçlayan Rusya Savunma Bakanı, Batılı ülkelerin Rusya’nın askeri ve ekonomik potansiyelini yerle bir etmek istediklerini de sözlerine ekledi.