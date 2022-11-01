https://sputniknews.com.tr/20221101/kirli-bomba-hangi-maddeleri-icerir-ne-gibi-sonuclara-yol-acar-1062945505.html
'Kirli bomba': Hangi maddeleri içerir, ne gibi sonuçlara yol açar?
'Kirli bomba': Hangi maddeleri içerir, ne gibi sonuçlara yol açar?
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ yapımını neredeyse tamamlamış olduğu ve söz konusu silahı provokasyon amacıyla kullanabileceği uyarısı... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T17:15+0300
2022-11-01T17:15+0300
2022-11-01T17:15+0300
multimedya
infografik
kirli bomba
ukrayna
nükleer güç
rusya savunma bakanlığı
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Kiev’in bu silahı yaratmak için Çernobil nükleer güç santralindeki atık radyoaktif maddeleri kullanabileceği biliniyor.‘Kirli bomba’nın nasıl maddeler içerebileceğini, nükleer bombadan farkının ne olduğunu ve patlamasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini Sputnik’in infografiğinde görebilirsiniz.
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infografik, kirli bomba , ukrayna, nükleer güç, инфографика, rusya savunma bakanlığı
infografik, kirli bomba , ukrayna, nükleer güç, инфографика, rusya savunma bakanlığı
'Kirli bomba': Hangi maddeleri içerir, ne gibi sonuçlara yol açar?
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ yapımını neredeyse tamamlamış olduğu ve söz konusu silahı provokasyon amacıyla kullanabileceği uyarısı yaptı.
Kiev’in bu silahı yaratmak için Çernobil nükleer güç santralindeki atık radyoaktif maddeleri kullanabileceği biliniyor.
‘Kirli bomba’nın nasıl maddeler içerebileceğini, nükleer bombadan farkının ne olduğunu ve patlamasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini Sputnik’in infografiğinde görebilirsiniz.