https://sputniknews.com.tr/20221103/parasi-ve-telefonu-calinan-seyyar-satici-kadindan-alisveris-icin-kuyruga-girdiler-1063014859.html

Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler

Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler

Adana'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz’ın (40)... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T08:04+0300

2022-11-03T08:04+0300

2022-11-03T08:34+0300

yaşam

türkiye

adana

gasp

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Olay, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı’nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Yılmaz’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu. Yılmaz’ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz’ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.Gamze Yılmaz, “Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı. Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz” diye konuştu.Gözyaşlarına boğulan Yılmaz’ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu, kuyruğa girdi.

adana

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