https://sputniknews.com.tr/20221103/meksikada-renkli-ekmekten-yapilan-mozaik-resim-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1063049731.html

Meksika'da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksika'da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksika’da 20 bin 689 parça renkli ekmek kullanılarak yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T23:50+0300

2022-11-03T23:50+0300

2022-11-03T23:50+0300

yaşam

meksika

ekmek

mozaik

ölüler günü

guinness rekorlar kitabı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063049835_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_407ec223effcb8f17e1915896ee10fff.jpg

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Zacatlan şehrinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü etkinlikleri dolayısıyla yapılan 206.44 metrekarelik mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan resmi açıklamada, resim ekmekten yapılan dünyadaki en büyük mozaik resim olma özelliğini taşıyor.Resmin yapımında her biri 10 santimetre çapındaki 50'şer gramlık 20 bin 689 parça renkli ekmeğin kullanıldığı ve tüm ekmeklerin pişirilmesi için fırıncıların 2 hafta boyunca gece gündüz çalıştıkları belirtildi. Ekmeklerin ayrıca yüzde 100 doğal malzemeden üretildiği, renklendirme için de kahve ve çiçeklerden elde edilen doğal boyaların kullanıldığı ifade edildi.Guinness ayrıca, sergileme sonrası ekmeklerin çevrede bulunan 40 çiftlikteki hayvanlara yedirilmek üzere dağıtılacağını açıklayarak, resmin 22 Kasım 2022 gününe kadar sergileneceği belirtti.Meksika'da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında kutlanan Ölüler Günü'nde halk, hayatını kaybeden yakınlarını hatırlamak amacıyla mezarlık ziyaretleri ve geçit töreni gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ölüler Günü, Meksika'nın yanı sıra diğer Latin Amerika ülkeleri, İspanya ve ABD'de kutlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221103/ankarada-oluler-gunu-etkinligi-duzenlendi-1063012759.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, ekmek, mozaik, ölüler günü, guinness rekorlar kitabı