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Ankara'da 'Ölüler Günü' etkinliği düzenlendi
Ankara'da 'Ölüler Günü' etkinliği düzenlendi
Meksika'da 1-2 Kasım'da ölüleri onurlandırmak ve hatırlamak için kutlanan 'Ölüler Günü' geleneği dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenlendi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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фото, galeri, fotoğraf, meksika, ölüler günü, kutlama
фото, galeri, fotoğraf, meksika, ölüler günü, kutlama

Ankara'da 'Ölüler Günü' etkinliği düzenlendi

03:08 03.11.2022
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Meksika'da 1-2 Kasım'da ölüleri onurlandırmak ve hatırlamak için kutlanan 'Ölüler Günü' geleneği dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenlendi.
© DHA

Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan 'Ölüler Günü' etkinliği, Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı.

Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan &#x27;Ölüler Günü&#x27; etkinliği, Ankara&#x27;da gerçekleştirildi. Etkinliğe Meksika&#x27;nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© DHA

Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan 'Ölüler Günü' etkinliği, Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı.

© DHA

Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı.

Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı. - Sputnik Türkiye
2/6
© DHA

Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı.

© DHA

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, "Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli" dedi.

Meksika&#x27;nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, &quot;Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/6
© DHA

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, "Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli" dedi.

© DHA

Cadılar Bayramı'ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölüleriçin geleneksel yemeklerini ve içeceklerini bu özel gün dolayısıyla getirdiklerini belirtti.

Cadılar Bayramı&#x27;ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölüleriçin geleneksel yemeklerini ve içeceklerini bu özel gün dolayısıyla getirdiklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/6
© DHA

Cadılar Bayramı'ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölüleriçin geleneksel yemeklerini ve içeceklerini bu özel gün dolayısıyla getirdiklerini belirtti.

© DHA
Ankara'da 'Ölüler Günü' etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye
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© DHA
© DHA
Ankara'da 'Ölüler Günü' etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye
6/6
© DHA
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