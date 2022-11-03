Ankara'da 'Ölüler Günü' etkinliği düzenlendi

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Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, "Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli" dedi.