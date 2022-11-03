Ankara'da 'Ölüler Günü' etkinliği düzenlendi

Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan 'Ölüler Günü' etkinliği, Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı.
Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan 'Ölüler Günü' etkinliği, Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı.
Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı.
Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı.
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, "Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli" dedi.
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, "Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli" dedi.
Cadılar Bayramı'ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölüleriçin geleneksel yemeklerini ve içeceklerini bu özel gün dolayısıyla getirdiklerini belirtti.
Cadılar Bayramı'ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölüleriçin geleneksel yemeklerini ve içeceklerini bu özel gün dolayısıyla getirdiklerini belirtti.