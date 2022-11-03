https://sputniknews.com.tr/20221103/isvec-basbakani-kristersson-cumhurbaskani-erdoganla-gorusmek-icin-turkiyeye-geliyor-1063049180.html
İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor
İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T23:24+0300
2022-11-03T23:24+0300
2022-11-03T23:27+0300
isveç
türkiye
recep tayyip erdoğan
ulf kristersson
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062472681_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1509333165966c3200efed5e8065950f.jpg
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Ulf Kristersson'un Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/disisleri-bakani-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1063039548.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062472681_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49a9aa49b7edc69ea4f1eba85d5ba603.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson, görüşme
isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson, görüşme
İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor
23:24 03.11.2022 (güncellendi: 23:27 03.11.2022) Abone ol
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi.
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Ulf Kristersson'un Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.
Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.
İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.