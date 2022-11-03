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İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor
İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T23:24+0300
2022-11-03T23:27+0300
isveç
türkiye
recep tayyip erdoğan
ulf kristersson
görüşme
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İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Ulf Kristersson'un Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/disisleri-bakani-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1063039548.html
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isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson, görüşme
isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson, görüşme

İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor

23:24 03.11.2022 (güncellendi: 23:27 03.11.2022)
© AP Photo / Janerik Henrikssonİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Janerik Henriksson
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi.
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Ulf Kristersson'un Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.
Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.
İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.
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