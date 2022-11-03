https://sputniknews.com.tr/20221103/isvec-basbakani-kristersson-cumhurbaskani-erdoganla-gorusmek-icin-turkiyeye-geliyor-1063049180.html

İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor

İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T23:24+0300

2022-11-03T23:24+0300

2022-11-03T23:27+0300

isveç

türkiye

recep tayyip erdoğan

ulf kristersson

görüşme

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İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Ulf Kristersson'un Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221103/disisleri-bakani-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1063039548.html

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isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson, görüşme