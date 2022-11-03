Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
19:54 03.11.2022 (güncellendi: 20:15 03.11.2022)
© Sputnik / Burcu OkutanNATO - Türkiye
© Sputnik / Burcu Okutan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu: 20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: (Tahıl anlaşması) Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz.
Çavuşoğlu: Her zaman söylüyoruz Rusya'nın tahıl ve gübresine tüm dünyanın ihtiyacı var. Bu gerçekleşmezse sadece Afrika'da tarım üretiminde yüzde 20 bir düşüş olacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu: 20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: (Tahıl anlaşması) Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz.
Çavuşoğlu: Her zaman söylüyoruz Rusya'nın tahıl ve gübresine tüm dünyanın ihtiyacı var. Bu gerçekleşmezse sadece Afrika'da tarım üretiminde yüzde 20 bir düşüş olacak.