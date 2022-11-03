https://sputniknews.com.tr/20221103/istanbulda-saglik-ocaginda-hemsire-ve-doktorlara-saldiri-bu-meslekten-sogudum-1063034446.html

İstanbul'da sağlık ocağında hemşire ve doktorlara saldırı: 'Bu meslekten soğudum'

İstanbul'da sağlık ocağında hemşire ve doktorlara saldırı: 'Bu meslekten soğudum'

Küçükçekmece'de kayıtlı olmadığı sağlık ocağına giden bir kişi, iddiaya göre önüne başka bir hastanın geçtiğini öne sürerek tartıştığı bir doktorun boynunu... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T16:58+0300

2022-11-03T16:58+0300

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türkiye

türkiye

istanbul

sağlık ocağı

hekim

doktor

saldırı

hemşire

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne giden H.H.G. iddiaya göre, önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktorlarla tartışmaya başladı.Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, tartışma sırasında H.H.G.'nin doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kırarken diğer doktor Melda Parmaksız'a da hakaret ettiği öne sürüldü.Zanlının hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdüğü belirtildi.'Boğazımı sıktı'Saldırıya uğrayan ve şikayetçi olan Aile Hekimi Doktor Bilgehan Yüksel, söz konusu hastanın görevli olduğu sağlık ocağına kayıtlı olmadığını söyledi.''Herkes kendi aile hekimine gitmeli ve tedavisini orada yaptırmalıdır'' diyen Yüksel, yaşananları şöyle anlattı:Bilgehan Yüksel, H.H.G.'nin kendisine küfür ettiğini belirterek ''Seni ve evini biliyorum. Bir alt sokakta oturuyorsun ben sana yapacağımı bilmiyorum. Bu iş burada bitmedi'' diyerek tehditte bulunduğunu söyledi. ''Bu meslekten tamamen soğudum, yapmak istemiyorum'' diyen Yüksel şöyle devam etti:'Yasa bekliyoruz'İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Selçuk Yılmaz da, "Bir çalışmanın temel hakkı olan güvenli çalışma ortamının sağlanması bir an önce bizler için, sağlık çalışmaları ve hekimler için önemlidir. Defalarca dile getirdik bir yasa bekliyoruz. Bu şiddetin bir an önce sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.

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türkiye, istanbul, sağlık ocağı, hekim, doktor, saldırı, hemşire