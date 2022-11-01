https://sputniknews.com.tr/20221101/prof-dr-esin-senolu-dana-diliyle-tehdit-eden-supheliye-10-yil-hapis-cezasi-talebiyle-dava-acildi-1062953427.html

Prof. Dr. Esin Şenol'u dana diliyle tehdit eden şüpheliye 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı

Prof. Dr. Esin Şenol'u dana diliyle tehdit eden şüpheliye 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol'u, muayenehanesine dana dili göndererek tehdit eden... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T20:35+0300

2022-11-01T20:35+0300

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türkiye

esin davutoğlu şenol

dana

dil

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, kendisini sosyal medyada operatör doktor olarak tanıtan şüpheli M.Y, Prof. Dr. Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştı.Bir süre sonra Şenol'un muayenehanesine iki bardak limonata gönderen şüpheli, ardından muayenehanedeki çalışanlara, kendisini "avcı" olarak tanıtarak "Esin hocayı göremedim, ben avcı, ona selam söyleyin" diye mesaj bıraktı.Aynı gün iş yerine giden Şenol, bu kez muayenehanenin girişinde 'v' şeklinde iki dana dili gördü. Bu duruma anlam veremeyen Şenol, suç duyurusunda bulundu.Güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarından yola çıkan polis, Prof. Dr. Şenol'u bu şekilde tehdit eden kişinin M.Y. olduğunu belirledi.İfadesinde sağlık sorunları nedeniyle muayenehanesine gittiği Şenol'un kendisini tedavi etmesi için limonata siparişi verdiğini kabul eden M.Y, dana dilini ise kapının girişine bırakmadığını iddia etti.Müştekiye yönelik tehdit ve müştekinin huzurunu bozacak bir eylemde bulunmadığını savunan M.Y, suçsuz olduğunu ileri sürdü.İki suçtan ceza talep edildiİddianamede, güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ve şüphelinin sosyal medya paylaşımları bir bütün değerlendirildiğinde isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.Bu kapsamda, şüphelinin 'özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 7 aya, 'kişilerin huzurunu bozmak' suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Şüpheli M.Y, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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