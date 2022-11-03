İSKİ'den 21 maddelik tasarruf çağrısı: 'Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın'
13:24 03.11.2022 (güncellendi: 13:34 03.11.2022)
© AAbanyo yapmak - duş almak
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İstanbul'u besleyen barajlarda doluluk oranı düştü, İSKİ'den tasarruf çağrısı geldi. Türkiye'nin şiddetli bir kuraklık yaşadığını vurgulayan İTÜ öğretim üyesi Demirhan, Ege hariç tüm bölgelerde kar yağışının azalacağının öngörüldüğünü söyledi.
İstanbul'da eylül ve ekim ayında beklenen yağışlar gerçekleşmedi, megakenti besleyen 10 barajdaki su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 Kasım itibarıyla 10 barajdaki toplam su seviyesinin yüzde 40.02 olduğunu açıkladı. Alibeyköy Barajı, doluluk oranlarında en çok düşüş yaşanan barajlardan oldu.
Geçtiğimiz aylarda baraj suları ile kaplı olan alanların bugünlerde kuraklık nedeniyle bataklık haline dönmesi, drone ile havadan görüntülendi. İSKİ'nin verilerine göre Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 23.25, Büyükçekmece'de yüzde 46.82, Darlık'ta 42.05, Elmalı'da yüzde 43.75, Istrancalar'da yüzde 27.8, Kazandere'de 27.79, Ömerli'de yüzde 43.17, Pabuçdere'de yüzde 4.47, Sazlıdere'de yüzde 44.17, Terkos'ta ise yüzde 43.5 oldu.
Düşüşün ardından İSKİ'den önemli bir uyarı da geldi. İSKİ, su kullanımına ilişkin 21 maddelik bir metin paylaşarak tasarruf çağrısı yaptı. Gereksiz harcanan su miktarının en aza indirilmesi, akıtan muslukların tamir edilmesi, banyoda geçirilen sürenin bir dakikaya indirilmesi gibi önerilerin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:
1.Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.
2.Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.
3.Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın.
4.Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.
5.Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.
6.Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.
7.Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.
8.El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75’inin boşa gittiğini unutmayın.
9.Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.
10.Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.
11.Bulaşıklarınızı elde değil, makinede yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.
12.Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.
13.Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın.
14.Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun birkaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmış ise ya da varsa depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğunu unutmayın.
15.Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın.
16.Arabalarınızı akan su ile değil, kova ve fırça yardımı ile yıkayın.
17.Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.
18.Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ’ye bildirin.
19.Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın. İsraf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğunu hatırlayın.
20.İSKİ faturanızın kâğıt yerine sms ya da e- posta ile tarafınıza ulaştırılmasını sağlayan Dijital Fatura uygulamasına geçin. https://www.iski.istanbul/dijital-fatura-talep web sitesinden kolayca başvuru yapın. Fatura kâğıdı için harcanan suyu kurtarın.
21.Tasarruf amacıyla yaptığınız her şeyi alışkanlık haline getirin. Böylece hayat boyu tasarruf edin.
‘Yağışlarımızdan faydalanamıyoruz’
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritalarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"4 yıllık haritaya bakarsak, şiddetli bir kuraklık olduğunu görüyoruz. Yağışları sadece şehirlerdeki barajlarda değil, kentin belli bölgelerindeki su toplama haznelerinde barındırarak da toplamamız gerekiyor. Çünkü yağışlar, şu an beton arazilere ve asfalt yüzeylere geliyor, ardından akışa geçip atık su olarak denizlere karışıyor. Yağışlarımızdan faydalanamıyoruz. Tek su toplama kaynağımız, barajlar olmamalı.
‘Kar yağışı Ege hariç tüm bölgelerde azalacak’
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, aralık ayında yağışlar ortalama seviyede olabilir. Ancak La Nina ikliminin etkisi de yüksek olacaktır. Kasım ile ocak ayı arasındaki kar yağışlarında, Ege hariç tüm bölgelerde azalma bekleniyor. Öngörüler bu yönde. Şu anda kuraklık olan bölgelerde, bu kış da kar yağışının az olması bekleniyor."