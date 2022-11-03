https://sputniknews.com.tr/20221103/iskiden-21-maddelik-tasarruf-cagrisi-banyoda-gecirdiginiz-sureyi-1-dakika-kisaltin-1063025723.html

İSKİ'den 21 maddelik tasarruf çağrısı: 'Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın'

İSKİ'den 21 maddelik tasarruf çağrısı: 'Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın'

İstanbul'u besleyen barajlarda doluluk oranı düştü, İSKİ'den tasarruf çağrısı geldi. Türkiye'nin şiddetli bir kuraklık yaşadığını vurgulayan İTÜ öğretim üyesi... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T13:24+0300

2022-11-03T13:24+0300

2022-11-03T13:34+0300

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

türkiye

tasarruf tedbirleri

su

baraj

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İstanbul'da eylül ve ekim ayında beklenen yağışlar gerçekleşmedi, megakenti besleyen 10 barajdaki su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 Kasım itibarıyla 10 barajdaki toplam su seviyesinin yüzde 40.02 olduğunu açıkladı. Alibeyköy Barajı, doluluk oranlarında en çok düşüş yaşanan barajlardan oldu.Geçtiğimiz aylarda baraj suları ile kaplı olan alanların bugünlerde kuraklık nedeniyle bataklık haline dönmesi, drone ile havadan görüntülendi. İSKİ'nin verilerine göre Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 23.25, Büyükçekmece'de yüzde 46.82, Darlık'ta 42.05, Elmalı'da yüzde 43.75, Istrancalar'da yüzde 27.8, Kazandere'de 27.79, Ömerli'de yüzde 43.17, Pabuçdere'de yüzde 4.47, Sazlıdere'de yüzde 44.17, Terkos'ta ise yüzde 43.5 oldu.Düşüşün ardından İSKİ'den önemli bir uyarı da geldi. İSKİ, su kullanımına ilişkin 21 maddelik bir metin paylaşarak tasarruf çağrısı yaptı. Gereksiz harcanan su miktarının en aza indirilmesi, akıtan muslukların tamir edilmesi, banyoda geçirilen sürenin bir dakikaya indirilmesi gibi önerilerin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:‘Yağışlarımızdan faydalanamıyoruz’İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritalarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:"4 yıllık haritaya bakarsak, şiddetli bir kuraklık olduğunu görüyoruz. Yağışları sadece şehirlerdeki barajlarda değil, kentin belli bölgelerindeki su toplama haznelerinde barındırarak da toplamamız gerekiyor. Çünkü yağışlar, şu an beton arazilere ve asfalt yüzeylere geliyor, ardından akışa geçip atık su olarak denizlere karışıyor. Yağışlarımızdan faydalanamıyoruz. Tek su toplama kaynağımız, barajlar olmamalı.‘Kar yağışı Ege hariç tüm bölgelerde azalacak’Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, aralık ayında yağışlar ortalama seviyede olabilir. Ancak La Nina ikliminin etkisi de yüksek olacaktır. Kasım ile ocak ayı arasındaki kar yağışlarında, Ege hariç tüm bölgelerde azalma bekleniyor. Öngörüler bu yönde. Şu anda kuraklık olan bölgelerde, bu kış da kar yağışının az olması bekleniyor."

https://sputniknews.com.tr/20221031/iskiden-istanbullulara-su-tasarrufu-uyarisi-musluklarin-altindaki-vanalari-bir-miktar-kisin-1062905641.html

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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), tasarruf tedbirleri, su, baraj