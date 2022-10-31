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https://sputniknews.com.tr/20221031/iskiden-istanbullulara-su-tasarrufu-uyarisi-musluklarin-altindaki-vanalari-bir-miktar-kisin-1062905641.html
İSKİ'den İstanbullulara 'su tasarrufu' uyarısı: Muslukların altındaki vanaları bir miktar kısın
İSKİ'den İstanbullulara 'su tasarrufu' uyarısı: Muslukların altındaki vanaları bir miktar kısın
İSKİ'den yapılan açıklamada, kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediği belirtilerek, "Musluklarınızın altındaki vanaları bir miktar kısın... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T16:18+0300
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediğini ancak barajların doluluk oranı ne olursa olsun küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerektiğini bildirdi.İSKİ'den yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın tüm dünyada sınırsız bir kaynak olmayan suyun önemini daha da arttırdığı, Türkiye'de de kişi başına düşen su miktarının yıldan yıla azaldığı belirtildi.2000 yılında 1652 metreküp olan bu miktarın 2009'da 1544, 2020'de ise 1346 metreküpe kadar gerilediği kaydedilen açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini gerçekleştiği takdirde kişi başına düşen su miktarının 1120 metreküp olacağı aktarıldı.İSKİ'nin su kayıp kaçak oranını son 20 yılın en düşük seviyesine çekmeyi başardığına, arıtılmış atık sulardan geri dönüşüm suyu kazanmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, idarenin bu çalışmalarına destek olarak İstanbulluların su kullanım alışkanlıklarını değiştirmelerinin büyük önem taşıdığı belirtildi.Açıklamada, "İstanbul'da kısa vadede bir susuzluk problemi yaşanması öngörülmemekle birlikte barajların doluluk oranı ne olursa olsun, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerekiyor." denildi.'Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin'Su sarfiyatını azaltacak ve aile bütçesine katkı sağlayacak önerilerin yer aldığı açıklamada, evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğinin unutulmaması gerektiği bildirildi.Damlatan muslukların tamir ettirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın" ifadelerine yer verildi.Çamaşırların makinada yıkandığında yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlanacağına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221019/istanbulun-6-ilcesinde-su-kesintisi-7-saat-su-kesintisi-yasanacak--1062494290.html
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iski, tasarruf, su
iski, tasarruf, su

İSKİ'den İstanbullulara 'su tasarrufu' uyarısı: Muslukların altındaki vanaları bir miktar kısın

16:18 31.10.2022 (güncellendi: 16:25 31.10.2022)
© AAMusluk, el yıkama
Musluk, el yıkama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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İSKİ'den yapılan açıklamada, kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediği belirtilerek, "Musluklarınızın altındaki vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın" denildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediğini ancak barajların doluluk oranı ne olursa olsun küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerektiğini bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın tüm dünyada sınırsız bir kaynak olmayan suyun önemini daha da arttırdığı, Türkiye'de de kişi başına düşen su miktarının yıldan yıla azaldığı belirtildi.
2000 yılında 1652 metreküp olan bu miktarın 2009'da 1544, 2020'de ise 1346 metreküpe kadar gerilediği kaydedilen açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini gerçekleştiği takdirde kişi başına düşen su miktarının 1120 metreküp olacağı aktarıldı.
İSKİ'nin su kayıp kaçak oranını son 20 yılın en düşük seviyesine çekmeyi başardığına, arıtılmış atık sulardan geri dönüşüm suyu kazanmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, idarenin bu çalışmalarına destek olarak İstanbulluların su kullanım alışkanlıklarını değiştirmelerinin büyük önem taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da kısa vadede bir susuzluk problemi yaşanması öngörülmemekle birlikte barajların doluluk oranı ne olursa olsun, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerekiyor." denildi.

'Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin'

Su sarfiyatını azaltacak ve aile bütçesine katkı sağlayacak önerilerin yer aldığı açıklamada, evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğinin unutulmaması gerektiği bildirildi.
Damlatan muslukların tamir ettirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın" ifadelerine yer verildi.
Çamaşırların makinada yıkandığında yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlanacağına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun birkaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın, buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan suyla değil kova ve fırça yardımıyla yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin."
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