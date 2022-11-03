https://sputniknews.com.tr/20221103/icisleri-bakan-yardimcisi-ersoy-531-bin-suriyelinin-ulkelerine-donmelerini-sagladik-1063045439.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 531 bin Suriyelinin ülkelerine dönmelerini sağladık

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 531 bin Suriyelinin ülkelerine dönmelerini sağladık

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeleri oluşturduklarını belirterek, "531 bin Suriyelinin ülkelerine dönmelerini... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T21:59+0300

2022-11-03T21:59+0300

2022-11-03T22:39+0300

mehmet ersoy

türkiye

suriye

amerika

pkk

suriyeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063045291_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d725e09dbbd03affad1650a03963926a.jpg

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir otelde düzenlenen "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı"nın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konum itibarıyla bütün savaşların merkezinde, bir ateş çemberi içinde kalmış bir ülke olduğunu ifade etti.Bu kadar ağır şartların dayatıldığı bir coğrafyada, büyük gayret, emek ve fedakarlıklarla dünyanın en huzurlu ülkesinde yaşamanın onurunu yaşadıklarını aktaran Ersoy, Suriye'deki çatışmalar sonrasında uluslararası camiaya sürekli çağrılar yaptıklarını ve ülke olarak yaşanan zulme kayıtsız kalmadıklarını hatırlattı.'Elbette ki Türkiye bir göçmen cenneti olmasın diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz'Türkiye'nin sınırlarını korumak için çok büyük tedbirler aldığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:Bu süreçte ülkedeki özellikle Suriyelilerin sosyal uyumlarına da çok ciddi önem vermeleri gerektiğini anlatan Ersoy, "Biz sosyal uyum dediğimiz zaman, 'Niye bize uymalarını istiyorsunuz, göndersenize' diyorlar. Elbette ki göndereceğiz. Bunun için oralarda yerleşim yerleri kuruyoruz. Uluslararası camianın destekleriyle yerleşim yerleri kuruyoruz, organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Orada insanca yaşamalarını sağlayabilecek bir ortamı da sağlamaya çalışıyoruz, güvenli bölgelere göndermenin bütün altyapısını hazırlıyoruz ama bu arada birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de yaşadıkları sürece bizimle daha uyumlu yaşasalar, bizim kültürümüze daha adapte olmuş olsalar her şeyden önce bizim toplumsal huzurumuz ve barışımız açısından çok daha faydalı bir iş yapmış oluruz" diye konuştu.Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:Çalıştaya, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, bölge illerinin valileri, jandarma komutanları, emniyet müdürleri, ilgili diğer il müdürleri ve askeri yetkililer de katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221030/msb-yunanistan-ve-suriye-sinirinda-8i-terorist-16-kisi-yakalandi-1062857963.html

türkiye

suriye

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet ersoy, suriye, amerika, pkk, suriyeli