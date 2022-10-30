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MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını belirtilerek... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terör
suriye
yunanistan
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MSB'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerince yakalandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221028/msb-firat-kalkani-ve-baris-pinari-bolgelerinde-taciz-atesi-acan-13-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1062795158.html
türkiye
suriye
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milli savunma bakanlığı (msb), terör, suriye, yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb), terör, suriye, yunanistan

MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı

05:33 30.10.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerince yakalandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan ve Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
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