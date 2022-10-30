MSB'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerince yakalandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını belirtilerek... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı

© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı © Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.