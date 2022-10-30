https://sputniknews.com.tr/20221030/msb-yunanistan-ve-suriye-sinirinda-8i-terorist-16-kisi-yakalandi-1062857963.html
MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını belirtilerek... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T05:33+0300
2022-10-30T05:33+0300
2022-10-30T05:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terör
suriye
yunanistan
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MSB'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerince yakalandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221028/msb-firat-kalkani-ve-baris-pinari-bolgelerinde-taciz-atesi-acan-13-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1062795158.html
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milli savunma bakanlığı (msb), terör, suriye, yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb), terör, suriye, yunanistan
MSB: Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerince yakalandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan ve Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."