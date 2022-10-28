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https://sputniknews.com.tr/20221028/msb-firat-kalkani-ve-baris-pinari-bolgelerinde-taciz-atesi-acan-13-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1062795158.html
MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirildiğini... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
pkk
fırat kalkanı harekatı
barış pınarı harekatı
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, pkk, fırat kalkanı harekatı, barış pınarı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, pkk, fırat kalkanı harekatı, barış pınarı harekatı

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

10:44 28.10.2022 (güncellendi: 10:58 28.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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