https://sputniknews.com.tr/20221103/hull-city-yeni-teknik-direktorunu-acikladi-1063031177.html

Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı

Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T15:23+0300

2022-11-03T15:23+0300

2022-11-03T15:33+0300

hull city

teknik direktör

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052910093_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f83dd929a9183f341660c91387f37340.jpg

Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Futbolculuk kariyerinde 2010-2015 yılları arası Hull City forması giyen savunmacı, 161 maça çıktı.38 yaşındaki Rosenior, emekli olduktan sonra 2018'de Brighton & Hove Albion'da ilk teknik direktörlük görevine soyundu. Rosenior, 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak çalıştı.Daha sonra 2019'da katıldığı Derby County'de Phillip Cocu'nun ekibinde yer alan Rosenior, Ocak 2021'de Wayne Rooney teknik kadrosuna dahil oldu. Rooney'nin ayrılmasının ardından, geçici olarak görevi üstlenen genç teknik adam 12 maçta 7 yedi galibiyet çıkardı.Kulüpten yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220930/hull-cityde-teknik-direktor-shota-arveladze-ile-yollar-ayrildi-1061794249.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hull city, teknik direktör