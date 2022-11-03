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https://sputniknews.com.tr/20221103/hull-city-yeni-teknik-direktorunu-acikladi-1063031177.html
Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı
Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T15:23+0300
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hull city
teknik direktör
spor
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Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Futbolculuk kariyerinde 2010-2015 yılları arası Hull City forması giyen savunmacı, 161 maça çıktı.38 yaşındaki Rosenior, emekli olduktan sonra 2018'de Brighton &amp; Hove Albion'da ilk teknik direktörlük görevine soyundu. Rosenior, 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak çalıştı.Daha sonra 2019'da katıldığı Derby County'de Phillip Cocu'nun ekibinde yer alan Rosenior, Ocak 2021'de Wayne Rooney teknik kadrosuna dahil oldu. Rooney'nin ayrılmasının ardından, geçici olarak görevi üstlenen genç teknik adam 12 maçta 7 yedi galibiyet çıkardı.Kulüpten yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/hull-cityde-teknik-direktor-shota-arveladze-ile-yollar-ayrildi-1061794249.html
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hull city, teknik direktör
hull city, teknik direktör

Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı

15:23 03.11.2022 (güncellendi: 15:33 03.11.2022)
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABYHull City
Hull City - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABY
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Futbolculuk kariyerinde 2010-2015 yılları arası Hull City forması giyen savunmacı, 161 maça çıktı.
38 yaşındaki Rosenior, emekli olduktan sonra 2018'de Brighton & Hove Albion'da ilk teknik direktörlük görevine soyundu. Rosenior, 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak çalıştı.
Daha sonra 2019'da katıldığı Derby County'de Phillip Cocu'nun ekibinde yer alan Rosenior, Ocak 2021'de Wayne Rooney teknik kadrosuna dahil oldu. Rooney'nin ayrılmasının ardından, geçici olarak görevi üstlenen genç teknik adam 12 maçta 7 yedi galibiyet çıkardı.
Kulüpten yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı ifade edildi.
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