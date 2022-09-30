Hull City'de Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı

"Milli arada Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda görüşlerimizin ortak olmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter'a teşekkür ediyoruz. En büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyoruz. Şimdi odak noktamız Andy ile takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak.''