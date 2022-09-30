Hull City'de Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı
14:10 30.09.2022 (güncellendi: 14:17 30.09.2022)
© DHAŞota Arveladze
© DHA
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Teknik Direktö Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.
Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
"Milli arada Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda görüşlerimizin ortak olmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter'a teşekkür ediyoruz. En büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyoruz. Şimdi odak noktamız Andy ile takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak.''
Her şey için teşekkürler, Shota.— Hull City AFC Türkiye 🇹🇷 (@HullCityTurkey) September 30, 2022
🚨 Shota Arveladze, Hull City'deki görevinden ayrıldı. Andy Dawson önümüzdeki süreçte kulübün geçici teknik direktörü olacak.
🇬🇪 49 yaşındaki Gürcü menajer, Ocak 2022'den bu yana takımımızın başında bulunuyordu.#hcafc pic.twitter.com/Qq0Id7uQeR
10 Temmuz, 22:57