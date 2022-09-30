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Hull City'de Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı
Hull City'de Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T14:10+0300
2022-09-30T14:17+0300
spor
şota arveladze
hull city
acun ilıcalı
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Teknik Direktö Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
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şota arveladze, hull city, acun ilıcalı
şota arveladze, hull city, acun ilıcalı

Hull City'de Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı

14:10 30.09.2022 (güncellendi: 14:17 30.09.2022)
© DHAŞota Arveladze
Şota Arveladze - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Teknik Direktö Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.
Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
"Milli arada Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda görüşlerimizin ortak olmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter'a teşekkür ediyoruz. En büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyoruz. Şimdi odak noktamız Andy ile takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak.''
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