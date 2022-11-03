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https://sputniknews.com.tr/20221103/fransada-yilbasindan-beri-18-binden-fazla-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1063042973.html
Fransa'da yılbaşından beri 18 binden fazla ‘Yasadışı göçmen’ sınır dışı edildi
Fransa'da yılbaşından beri 18 binden fazla ‘Yasadışı göçmen’ sınır dışı edildi
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sene başından bu yana 18 binden fazla 'yasadışı göçmen' konumundaki kişiyi sınır dışı etiklerini ifade etti. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T20:33+0300
2022-11-03T20:33+0300
dünya
göçmen
gerald darmanin
fransa
cnews
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Darmanin, konuk olduğu CNEWS kanalında, hükümetin Ulusal Meclis'e 2023 yılı başında sunmayı planladığı Göç Yasası'na değindi.Fransa'da sene başından bu yana 18 binden fazla yasadışı göçmen konumundaki kişinin sınır dışı edildiğini kaydeden Darmanin, bunun geçen seneye göre yüzde 20'lik artış olduğunu söyledi.Darmanin, "Gelecek için beni ilgilendiren, yabancı oldukları için değil ama suçlu ve yabancı oldukları için ek 4 bin kişiyi nasıl sınır dışı edeceğim" dedi."Fransız topraklarını terk etme zorunluluğu" bulunan 120 bin kişinin yarısının bu karara itiraz ettiğine değinen Darmanin, Göç Yasası'yla itiraz hakkı sayısını ve süresini azaltmak istediklerine işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20221102/ingiliz-bakanin-duzensiz-gocmen-gecislerini-istila-olarak-nitelemesi-tartisma-yaratti-1062962427.html
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göçmen, gerald darmanin, fransa, cnews
göçmen, gerald darmanin, fransa, cnews

Fransa'da yılbaşından beri 18 binden fazla ‘Yasadışı göçmen’ sınır dışı edildi

20:33 03.11.2022
© REUTERS / Benoit TessierFransa'daki göçmenler
Fransa'daki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sene başından bu yana 18 binden fazla 'yasadışı göçmen' konumundaki kişiyi sınır dışı etiklerini ifade etti.
Darmanin, konuk olduğu CNEWS kanalında, hükümetin Ulusal Meclis'e 2023 yılı başında sunmayı planladığı Göç Yasası'na değindi.
Fransa'da sene başından bu yana 18 binden fazla yasadışı göçmen konumundaki kişinin sınır dışı edildiğini kaydeden Darmanin, bunun geçen seneye göre yüzde 20'lik artış olduğunu söyledi.
Darmanin, "Gelecek için beni ilgilendiren, yabancı oldukları için değil ama suçlu ve yabancı oldukları için ek 4 bin kişiyi nasıl sınır dışı edeceğim" dedi.
"Fransız topraklarını terk etme zorunluluğu" bulunan 120 bin kişinin yarısının bu karara itiraz ettiğine değinen Darmanin, Göç Yasası'yla itiraz hakkı sayısını ve süresini azaltmak istediklerine işaret etti.
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