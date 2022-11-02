Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221102/ingiliz-bakanin-duzensiz-gocmen-gecislerini-istila-olarak-nitelemesi-tartisma-yaratti-1062962427.html
İngiliz bakanın düzensiz göçmen geçişlerini 'istila' olarak nitelemesi tartışma yarattı
İngiliz bakanın düzensiz göçmen geçişlerini 'istila' olarak nitelemesi tartışma yarattı
İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'ın, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçişini "istila" olarak nitelemesi ülkede tartışmalara neden... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T01:18+0300
2022-11-02T01:19+0300
dünya
göçmen
ingiltere
zarah sultana
suella braverman
claudia webbe
anne mclaughlin
sadık khan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062500358_0:139:2664:1638_1920x0_80_0_0_a4e46d9167ae00d97c0dcf73be79aca3.jpg
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden yaptığı yasa dışı geçişleri, "ülkenin güney sahilinde istila" olarak nitelemesi birçok milletvekilinin tepkisine yol açtı.Muhalefet, İçişleri Bakanı Braverman'ı sert sözlerle eleştirdiAna muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suella Braverman'ın, bir göçmen gözaltı merkezinin bombalanmasından sadece bir gün sonra, 'güney sahilimizde bir istila' olduğunu söylediğini duymaktan tiksindim" ifadesini kullandı.'Geldikleri ülkeleri bombalamak için oy veriyorsunuz'Bağımsız milletvekili Claudia Webbe de "Sevgili Suella, mültecilerden ‘istila’ olarak bahsediyorsunuz ancak geldikleri ülkeleri bombalamak için oy veriyorsunuz" yorumunda bulundu.'Tiksinti verici'Braverman'a tepki gösteren bir diğer isim İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Anne Mclaughlin de "Bir içişleri bakanının savunmasız sığınmacılar hakkında kasıtlı olarak kışkırtıcı bir dil, ‘bela', 'istila' kelimelerini kullanmasını duymak kesinlikle tiksinti verici” ifadelerini kullandı.'Bu dil son derece tuhaf, bölücü ve kışkırtıcı'Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da Braverman'ın düzensiz göçmenlere ilişkin ifadelerine tepki gösterdi ve "Bu dil son derece tuhaf, bölücü ve kışkırtıcı. Aşırı sağın kullandığı türden bir söylem” değerlendirmesinde bulundu.Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Jenrick: ziçbir zaman insanları şeytanlaştırmamÖte yandan, İngiltere'nin Göçten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, Braverman'ın, İngiltere'ye göçmen akınını "istila" olarak nitelendirdiği dili reddetti.Jenrick, "Benimki gibi bir görevde, kelimelerinizi çok dikkatli seçmelisiniz. Ben bu ülkeye daha iyi bir yaşam için gelen insanları asla şeytanlaştırmam" dedi.İngiltere İçişleri Bakanı'nın 'ülkenin güney sahilinde istila' ifadeleriBraverman, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, gerçekte neler olup bittiği konusunda net olunması gerektiğini belirterek "İngiliz halkı, güney sahilimizdeki istilayı durdurmak konusunda hangi tarafın ciddi olduğunu ve hangi tarafın olmadığını bilmeyi hak ediyor" demişti.Sadece bu yıl İngiltere'nin güney kıyısına yaklaşık 40 bin düzensiz göçmenin geldiğine işaret eden Braverman, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Braverman, göçmen işleme merkezinin aşırı kalabalık olması nedeniyle eleştiriliyorBraverman, dün Manston Göçmen İşlem Merkezi'ndeki aşırı kalabalık nedeniyle eleştirilere maruz kalmış ve göçmenlerin otellere gönderilmesi gerektiği yönündeki yasal tavsiyeleri görmezden gelmekle suçlanmıştı.Braverman ise yasal tavsiyeyi göz ardı etmediğini savunmuş, göçmen işleme merkezindeki baskının azaltılması için kalacak yer bulunması konusunda çalıştığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/ingiltere-icisleri-bakani-suella-braverman-istifa-etti-1062500168.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062500358_148:0:2516:1776_1920x0_80_0_0_d0f201df770dd487bb34902f04be44eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen, ingiltere, zarah sultana, suella braverman, claudia webbe, anne mclaughlin , sadık khan
göçmen, ingiltere, zarah sultana, suella braverman, claudia webbe, anne mclaughlin , sadık khan

İngiliz bakanın düzensiz göçmen geçişlerini 'istila' olarak nitelemesi tartışma yarattı

01:18 02.11.2022 (güncellendi: 01:19 02.11.2022)
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISSuella Braverman
Suella Braverman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
Abone olTelegram
İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'ın, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçişini "istila" olarak nitelemesi ülkede tartışmalara neden oldu.
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden yaptığı yasa dışı geçişleri, "ülkenin güney sahilinde istila" olarak nitelemesi birçok milletvekilinin tepkisine yol açtı.
Muhalefet, İçişleri Bakanı Braverman'ı sert sözlerle eleştirdi
Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suella Braverman'ın, bir göçmen gözaltı merkezinin bombalanmasından sadece bir gün sonra, 'güney sahilimizde bir istila' olduğunu söylediğini duymaktan tiksindim" ifadesini kullandı.

'Geldikleri ülkeleri bombalamak için oy veriyorsunuz'

Bağımsız milletvekili Claudia Webbe de "Sevgili Suella, mültecilerden ‘istila’ olarak bahsediyorsunuz ancak geldikleri ülkeleri bombalamak için oy veriyorsunuz" yorumunda bulundu.

'Tiksinti verici'

Braverman'a tepki gösteren bir diğer isim İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Anne Mclaughlin de "Bir içişleri bakanının savunmasız sığınmacılar hakkında kasıtlı olarak kışkırtıcı bir dil, ‘bela', 'istila' kelimelerini kullanmasını duymak kesinlikle tiksinti verici” ifadelerini kullandı.

'Bu dil son derece tuhaf, bölücü ve kışkırtıcı'

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da Braverman'ın düzensiz göçmenlere ilişkin ifadelerine tepki gösterdi ve "Bu dil son derece tuhaf, bölücü ve kışkırtıcı. Aşırı sağın kullandığı türden bir söylem” değerlendirmesinde bulundu.

Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Jenrick: ziçbir zaman insanları şeytanlaştırmam

Öte yandan, İngiltere'nin Göçten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, Braverman'ın, İngiltere'ye göçmen akınını "istila" olarak nitelendirdiği dili reddetti.
Jenrick, "Benimki gibi bir görevde, kelimelerinizi çok dikkatli seçmelisiniz. Ben bu ülkeye daha iyi bir yaşam için gelen insanları asla şeytanlaştırmam" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı'nın 'ülkenin güney sahilinde istila' ifadeleri

Braverman, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, gerçekte neler olup bittiği konusunda net olunması gerektiğini belirterek "İngiliz halkı, güney sahilimizdeki istilayı durdurmak konusunda hangi tarafın ciddi olduğunu ve hangi tarafın olmadığını bilmeyi hak ediyor" demişti.
Sadece bu yıl İngiltere'nin güney kıyısına yaklaşık 40 bin düzensiz göçmenin geldiğine işaret eden Braverman, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Birçoğunun gelişi suç çeteleri tarafından kolaylaştırıldı, bazıları suç çetelerinin gerçek üyeleri. Öyleyse hepsi, tehlikedeki mültecilermiş gibi yapmayı bırakalım. Bütün ülke bunun doğru olmadığını biliyor."

Braverman, göçmen işleme merkezinin aşırı kalabalık olması nedeniyle eleştiriliyor

Braverman, dün Manston Göçmen İşlem Merkezi'ndeki aşırı kalabalık nedeniyle eleştirilere maruz kalmış ve göçmenlerin otellere gönderilmesi gerektiği yönündeki yasal tavsiyeleri görmezden gelmekle suçlanmıştı.
Braverman ise yasal tavsiyeyi göz ardı etmediğini savunmuş, göçmen işleme merkezindeki baskının azaltılması için kalacak yer bulunması konusunda çalıştığını söylemişti.
Suella Braverman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
DÜNYA
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
19 Ekim, 19:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала