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Eşini boğazından bıçaklayan kocaya indirimli ceza
Eşini boğazından bıçaklayan kocaya indirimli ceza
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışan kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olay "teşebbüs aşamasında kaldı" gerekçesiyle 16 yıl 9... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T12:48+0300
2022-11-03T12:48+0300
türkiye
türkiye
kadın
kadın cinayeti
kadına yönelik şiddet
hapis cezası
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Yargıtay, eşini boğazından bıçaklayarak öldürmeye çalışan zanlıya verilen indirimli cezayı onayladı.Olay 2020'de Kayseri'de meydana gelmişti. Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.Yanlarında 16 yaşındaki kızları olmasına rağmen kadını boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmak istedi.Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven için "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.'Teşebbüs aşamasında kaldı'Ancak mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek cezayı 16 yıl 9 aya indirdi. Sanık, şikayetçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay da 16 yıl 9 ay hapis cezasını kararını onadı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/kizini-bogazindan-bicaklayarak-olduren-babaya-indirimli-ceza-1059993772.html
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türkiye, kadın, kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, hapis cezası
türkiye, kadın, kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, hapis cezası

Eşini boğazından bıçaklayan kocaya indirimli ceza

12:48 03.11.2022
© DHAEşini boğazından bıçaklayan kocaya indirimli ceza
Eşini boğazından bıçaklayan kocaya indirimli ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© DHA
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Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışan kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olay "teşebbüs aşamasında kaldı" gerekçesiyle 16 yıl 9 aya düşürüldü. Ceza Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay, eşini boğazından bıçaklayarak öldürmeye çalışan zanlıya verilen indirimli cezayı onayladı.

Olay 2020'de Kayseri'de meydana gelmişti. Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.
Yanlarında 16 yaşındaki kızları olmasına rağmen kadını boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmak istedi.
Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven için "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

'Teşebbüs aşamasında kaldı'

Ancak mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek cezayı 16 yıl 9 aya indirdi. Sanık, şikayetçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay da 16 yıl 9 ay hapis cezasını kararını onadı.
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ‘indirimli’ ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
TÜRKİYE
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ‘indirimli’ ceza
16 Ağustos, 14:04
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