Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220816/kizini-bogazindan-bicaklayarak-olduren-babaya-indirimli-ceza-1059993772.html
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ‘indirimli’ ceza
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ‘indirimli’ ceza
Kayseri'de, Basri Karakulak’ın, kızı Şahinder Karakulak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' ve 'iyi... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T14:04+0300
2022-08-16T14:04+0300
türkiye
kadın cinayeti
kayseri
cinayet
mahkeme
kadın hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059993461_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_f39c71e86c8c12c5fcc9d9dc653800eb.jpg
Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Kavga kısa sürede kavgaya dönüştü, Basri Karakulak, 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Basri Karakulak, tutuklandı. Basri Karakulak hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Nisan'da görülen davanın karar duruşmasında sanık Basri Karakulak, "Önceki ifademde ne dediysem aynen tekrar ederim. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Kanunlara saygılıyım" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Basri Karakulak'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'tahrik' indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. İki̇ taraftan da karara itirazAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bakanlık avukatı, sanık hakkında uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Emre Ayan da müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti.İstinaf onadıDosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220814/antalyada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1059898434.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059993461_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_38e4ed1ad7bf45e423159976a895b425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, kayseri, cinayet, mahkeme, kadın hakları
kadın cinayeti, kayseri, cinayet, mahkeme, kadın hakları

Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ‘indirimli’ ceza

14:04 16.08.2022
© DHAKızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ‘indirimli’ ceza
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ‘indirimli’ ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kayseri'de, Basri Karakulak’ın, kızı Şahinder Karakulak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Kavga kısa sürede kavgaya dönüştü, Basri Karakulak, 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Basri Karakulak, tutuklandı.
Basri Karakulak hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Nisan'da görülen davanın karar duruşmasında sanık Basri Karakulak, "Önceki ifademde ne dediysem aynen tekrar ederim. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Kanunlara saygılıyım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Basri Karakulak'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'tahrik' indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İki̇ taraftan da karara itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bakanlık avukatı, sanık hakkında uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Emre Ayan da müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti.

İstinaf onadı

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
TÜRKİYE
Antalya’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
14 Ağustos, 03:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала