https://sputniknews.com.tr/20221103/egede-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-cok-sayida-olu-ve-kayip-var--1063005923.html
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Ege'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 13'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde de kayıp var. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T00:28+0300
2022-11-03T00:28+0300
2022-11-03T00:29+0300
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göçmen
tekne
ölü
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Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30’un üzerinde kişi kayboldu.Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30’un üzerinde düzensiz göçmene ise hala ulaşılamadı.Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13’ü çocuk.
https://sputniknews.com.tr/20220913/yunanistan-unsurlarinca-turk-karasularina-geri-itilen-gocmenlerden-6-kisi-hayatini-kaybetti-1061144101.html
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ege, yunanistan, göçmen, tekne, ölü, kayıp, facia
ege, yunanistan, göçmen, tekne, ölü, kayıp, facia
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var
00:28 03.11.2022 (güncellendi: 00:29 03.11.2022) Abone ol
Ege'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 13'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde de kayıp var.
Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30’un üzerinde kişi kayboldu.
Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.
Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30’un üzerinde düzensiz göçmene ise hala ulaşılamadı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13’ü çocuk.