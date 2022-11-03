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https://sputniknews.com.tr/20221103/egede-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-cok-sayida-olu-ve-kayip-var--1063005923.html
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Ege'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 13'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde de kayıp var. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
ege
yunanistan
göçmen
tekne
ölü
kayıp
facia
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Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30’un üzerinde kişi kayboldu.Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30’un üzerinde düzensiz göçmene ise hala ulaşılamadı.Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13’ü çocuk.
https://sputniknews.com.tr/20220913/yunanistan-unsurlarinca-turk-karasularina-geri-itilen-gocmenlerden-6-kisi-hayatini-kaybetti-1061144101.html
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ege, yunanistan, göçmen, tekne, ölü, kayıp, facia
ege, yunanistan, göçmen, tekne, ölü, kayıp, facia

Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var

00:28 03.11.2022 (güncellendi: 00:29 03.11.2022)
© Sahil Güvenlik KomutanlığıKuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Sahil Güvenlik Komutanlığı
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Ege'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 13'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde de kayıp var.
Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30’un üzerinde kişi kayboldu.
Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.
Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30’un üzerinde düzensiz göçmene ise hala ulaşılamadı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13’ü çocuk.
Ege'de yasadışı göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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