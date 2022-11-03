https://sputniknews.com.tr/20221103/egede-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-cok-sayida-olu-ve-kayip-var--1063005923.html

Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Ege'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 13'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde de kayıp var. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

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Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30’un üzerinde kişi kayboldu.Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30’un üzerinde düzensiz göçmene ise hala ulaşılamadı.Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13’ü çocuk.

https://sputniknews.com.tr/20220913/yunanistan-unsurlarinca-turk-karasularina-geri-itilen-gocmenlerden-6-kisi-hayatini-kaybetti-1061144101.html

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