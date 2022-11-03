https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-iste-fabrika-iste-banttan-indirdigimiz-ilk-akilli-cihaz-1063044996.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı: İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı: İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T21:33+0300

2022-11-03T21:33+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

togg

mehmet gürcan karakaş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri de yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine bu aracı kullanarak gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221101/cimere-binlerce-togg-basvurusu-toki-gibi-taksitli-satis-olsun-1062932696.html

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