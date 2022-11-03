https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-iste-fabrika-iste-banttan-indirdigimiz-ilk-akilli-cihaz-1063044996.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı: İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı: İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T21:33+0300
2022-11-03T21:33+0300
2022-11-03T21:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
togg
mehmet gürcan karakaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062849546_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_e1cfae2b4a5e09f6e8657d2ee62f2502.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri de yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine bu aracı kullanarak gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221101/cimere-binlerce-togg-basvurusu-toki-gibi-taksitli-satis-olsun-1062932696.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062849546_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e41ecea724a861e75265a47d6fa8bc73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, togg, mehmet gürcan karakaş
recep tayyip erdoğan, togg, mehmet gürcan karakaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı: İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz
21:33 03.11.2022 (güncellendi: 21:38 03.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri de yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine bu aracı kullanarak gelmişti.