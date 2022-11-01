https://sputniknews.com.tr/20221101/cimere-binlerce-togg-basvurusu-toki-gibi-taksitli-satis-olsun-1062932696.html

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun

Türkiye'nin yerli üretim ilk otomobili Togg seri üretime başladı. Togg Gemlik kampüsünün açılışının ardından CİMER'e binlerce mesaj atıldı. Başvurularda, Togg... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T13:05+0300

2022-11-01T13:05+0300

2022-11-01T13:10+0300

togg

yaşam

toki

satış

özel tüketim vergisi (ötv)

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapılması ve Togg'un ilk aracının üretim bandından indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda mesaj ve başvuru gönderildi.Mesajlarda bazı taleplere de yer verildi. Vatandaşlar, engellilere sağlanan ÖTV indiriminin Togg için de geçerli olmasını istedi. Bazı vatandaşlar, TOGG Gemlik Kampüsü'nde çalışmak istediklerini belirtti.Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti.Bir başvuruda Togg'un futbol takımlarının sponsoru olması, takım formalarının üstünde Togg'un ambleminin ve isminin yer alması, uluslararası müsabakalarda ise Togg'un sergilenmesi önerildi.'İznik çinisi mavisi renginde üretilsin'Togg'un renklerine yönelik önerilere yer verilen bir başvuruda ise Togg'un İznik çinisi mavisi renginde de üretiminin yapılması talep edildi.Kırıkkale'de yaşayan engelli bir kişi de Togg'un engelliler için bir umut ışığı olduğunu aktardı. Mersin'deki omurilik felçli bir vatandaş Togg satın alma arzusunu iletti.Ankara'da yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu 18 yaşındaki bir öğrenci, Togg'un üretiminde yer almak istediğinibelirten bir mesaj iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın montunu istedilerBir başvurucu ise "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, eşiniz Emine Erdoğan hanımefendi ile verdiğiniz pozu ve Togg logosu olan montunuzu eşim çok beğendi. Sizden hoşgörünüze sığınarak bu montu istirham ediyorum. Eşime hediye ettiğimde çok mutlu olacaktır" mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG Kampüsü'nün açılışında giydiği montu istedi.

https://sputniknews.com.tr/20221031/araclarini-simdiden-satisa-cikardilar-togg-alacagim-icin-satiyorum-1062906454.html

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togg, toki, satış, özel tüketim vergisi (ötv), cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)