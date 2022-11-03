https://sputniknews.com.tr/20221103/butun-faaliyetleri-durdurulan-bayindir-hastanesi-27-gun-sonra-yeniden-hasta-kabulune-basladi-1063007032.html

Faaliyetleri durdurulan Ataşehir'deki özel hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı

Faaliyetleri durdurulan Ataşehir'deki özel hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı

Ataşehir’de yaşlı bir hastanın, hastane personeli tarafından alay edilerek çekilen görüntülerinin ortaya çıkması sonrası bütün faaliyetleri durdurulan özel... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T00:46+0300

2022-11-03T00:46+0300

2022-11-03T00:49+0300

bayındır hastanesi

türkiye

hasta

yaşlı

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Ataşehir’de bulunan Bayındır Hastanesi'nde yatan yaşlı bir hastayla alay eden personelin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulduğu açıklamasını yaptı. İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise hastane 27 gün sonra yeniden faaliyete geçti. Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı. Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.

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bayındır hastanesi, hasta, yaşlı