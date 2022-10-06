https://sputniknews.com.tr/20221006/istanbulda-ozel-hastanede-kaydedilen-goruntulere-iliskin-4-zanli-tutuklandi-1062046978.html
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı
İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T23:10+0300
2022-10-06T23:10+0300
2022-10-06T23:18+0300
bayındır hastanesi
türkiye
yaşlı
kadın
yoğun bakım
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İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, 'beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi.
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bayındır hastanesi, yaşlı, kadın, yoğun bakım
bayındır hastanesi, yaşlı, kadın, yoğun bakım
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı
23:10 06.10.2022 (güncellendi: 23:18 06.10.2022) Abone ol
İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, 'beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi.