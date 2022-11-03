https://sputniknews.com.tr/20221103/bm-rusyanin-kirli-bomba-sorusturmasi-talebini-reddetti-1063007928.html

BM, Rusya'nın 'kirli bomba' soruşturması talebini reddetti

BM, Rusya'nın 'kirli bomba' soruşturması talebini reddetti

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma hazırlığı içinde olduğunu iddialarının soruşturulması talebini geri çevirdi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

bm

birleşmiş milletler (bm)

rusya

kirli bomba

ukrayna

ret

soruşturma

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BM Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın, Ukrayna'da 'askeri biyolojik faaliyetler' yürütüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma talebi açılması çağrısı oy çokluğuyla reddedildi.Konsey'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın ret oyu kullandığı, geri kalan 10 üyenin çekimser kaldığı ve sadece Rusya ve Çin'in lehte oy verdiği belirtildi.Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20221101/kirli-bomba-hangi-maddeleri-icerir-ne-gibi-sonuclara-yol-acar-1062945505.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, kirli bomba , ukrayna, ret, soruşturma