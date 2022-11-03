https://sputniknews.com.tr/20221103/ajda-pekkanin-saglik-durumuyla-ilgili-menajerinden-aciklama-ameliyat-basarili-gecti-1063015297.html
Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Ameliyat başarılı geçti
Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Ameliyat başarılı geçti
Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınan usta sanatçı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T08:52+0300
2022-11-03T08:52+0300
2022-11-03T08:54+0300
yaşam
ajda pekkan
türkiye
ameliyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103103/47/1031034744_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7a0af1e23114e8813a3ee38dbd8b1a56.jpg
Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgil açıklama menajerinden geldi.76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.Habertürk'ün haberine göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı biliniyor.Kireçlenme sebebiyle dizleri su toplayan Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221102/evinde-kaza-geciren-ajda-pekkan-ameliyata-alindi-1062971649.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103103/47/1031034744_99:0:948:637_1920x0_80_0_0_188ad42609661c4ad75b01f76122884f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ajda pekkan, türkiye, ameliyat
ajda pekkan, türkiye, ameliyat
Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Ameliyat başarılı geçti
08:52 03.11.2022 (güncellendi: 08:54 03.11.2022) Abone ol
Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınan usta sanatçı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgil açıklama menajerinden geldi.
76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.
Habertürk'ün haberine göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.
Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı biliniyor.
Kireçlenme sebebiyle dizleri su toplayan Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.