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https://sputniknews.com.tr/20221103/ajda-pekkanin-saglik-durumuyla-ilgili-menajerinden-aciklama-ameliyat-basarili-gecti-1063015297.html
Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Ameliyat başarılı geçti
Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Ameliyat başarılı geçti
Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınan usta sanatçı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T08:52+0300
2022-11-03T08:54+0300
yaşam
ajda pekkan
türkiye
ameliyat
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Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgil açıklama menajerinden geldi.76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.Habertürk'ün haberine göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı biliniyor.Kireçlenme sebebiyle dizleri su toplayan Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221102/evinde-kaza-geciren-ajda-pekkan-ameliyata-alindi-1062971649.html
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ajda pekkan, türkiye, ameliyat
ajda pekkan, türkiye, ameliyat

Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Ameliyat başarılı geçti

08:52 03.11.2022 (güncellendi: 08:54 03.11.2022)
© AA / ArşivAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA / Arşiv
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Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınan usta sanatçı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgil açıklama menajerinden geldi.
76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.
Habertürk'ün haberine göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.
Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı biliniyor.
Kireçlenme sebebiyle dizleri su toplayan Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
YAŞAM
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
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