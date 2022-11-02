Türkiye
SON DAKİKA | AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221102/vampir-zannedilen-adamin-kalintilari-incelendi-tuberkuloz-nedeniyle-soluk-tenliymis-1062985102.html
Vampir zannedilen adamın kalıntıları incelendi: Tüberküloz nedeniyle soluk tenliymiş
Vampir zannedilen adamın kalıntıları incelendi: Tüberküloz nedeniyle soluk tenliymiş
ABD'nin Connecticut eyaletinde 19. yüzyılda yaşamış bir adam, solgun yüzü ve ağzının etrafında sık sık kan izleri görülmesi nedeniyle vampir olduğu... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:45+0300
2022-11-02T14:51+0300
yaşam
iskelet
vampir
vampir
abd
abd
connecticut
verem (tüberküloz)
tüberküloz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059191215_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2ed2b602648acce7d4a8d08c522bdc29.jpg
ABD'nin Connecticut eyaletinde 1994 yılında yapılan kazılarda, vampir olduğu düşünüldüğü için kafatası ve haç şekli verilmiş kemiklerle defnedilen bir kişiye ait kalıntılar keşfedildi.Yaklaşık 200 yıl önce bölgede yaşamış bir erkek çiftçiye ait iskeleti mercek altına alan bilim insanları, 'John Barber' isimli olduğu öğrenilen kişiye dair kapsamlı bilgilere ulaştı. Yapılan DNA testlerinden elde edilen veriler ışığında John Barber'ın yüz görüntüsü bilgisayar ortamında tasarlandı. Üzerinde 'JB55' etiketli bir tabutla gömülen Barber'ın yaşadığı esnada nasıl göründüğü bu sayede gözler önüne serildi.Buna göre vampir olduğu düşünülen adam soluk tenli, kahverengi ya da ela gözlü, siyah ya da kahverengi saçlı ve hafif kırışıklıklara sahip biriydi.Vefat ettiğinde 55 yaşında olan adamın ölüm sebebinin tüberküloz olduğunu tespit eden araştırmacılar, yerli halkın vampir şüphesine neden olan belirtilerin de bu hastalıktan kaynaklanabileceğini belirtti. Zira tüberkülozun neden olduğu soluk ten ve kan öksürme gibi belirtiler, bundan 200 yıl önce Amerika'da vampir olmanın işaretleri arasında yer alıyordu.1800'lü yıllarda tüberkülozun yaygın bir hastalık olduğuna vurgu yapan araştırmacılar, o dönem tüberkülozdan ölen kişilerin sıklıkla vampir olmakla itham edildiğini kaydetti.John Barber'ın vampir olduğuna dair söylentilerin kökeni, soyisimleriyle aynı isimdeki kasabada yaşayan ünlü Jewett ailesinin 'vampir hikayeleriyle' başladı. Jewett ailesi 9 yıl gibi kısa bir sürede çok sayıda üyesini tüberküloz nedeniyle kaybedince bu kayıplara vampirlerin sebep olduğu inancını ortaya attı. Bu nedenle kayıplarını yakmaya ve kalıntılarını yeniden gömmeye başladılar.Hastalığa yakalanan genç bir aile üyesinin, söz konusu uygulamaların hayata geçirilmesinin ardından iyileşmesi ise bu pratiğin vampirlere karşı etkili olduğu inancını ortaya çıkardı. Böylelikle tüberküloz belirtisi gösteren kişilerin vampir olduğu inancı kasabada yaygınlaştı.ABD Silahlı Kuvvetleri DNA Tanımlama Laboratuvarı tarafından yürütülen 2019 tarihli bir araştırmada, "Bu tür vampir folkloru nedeniyle hastalıktan kaynaklanan yüksek sayıdaki ölümler, ölüler arasından yeniden dirilip hayattaki akrabalarıyla beslenen vampirlerle ilişkilendirildi" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221009/ogrencilere-vampir-uyarisini-yapan-rektor-saglik-sorunlari-nedeniyle-istifa-etti-1062131618.html
abd
connecticut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059191215_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_15befabd780fa3f5b9479e1463fa5b58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iskelet, vampir, vampir, abd, abd, connecticut, verem (tüberküloz), tüberküloz
iskelet, vampir, vampir, abd, abd, connecticut, verem (tüberküloz), tüberküloz

Vampir zannedilen adamın kalıntıları incelendi: Tüberküloz nedeniyle soluk tenliymiş

14:45 02.11.2022 (güncellendi: 14:51 02.11.2022)
© İHAAdıyaman’da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında kaçak kazı: 27 iskelet bulundu
Adıyaman’da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında kaçak kazı: 27 iskelet bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
ABD'nin Connecticut eyaletinde 19. yüzyılda yaşamış bir adam, solgun yüzü ve ağzının etrafında sık sık kan izleri görülmesi nedeniyle vampir olduğu iddialarıyla gömüldü. Ancak gerçek, 200 yıl sonra yapılan testlerle ortaya çıktı.
ABD'nin Connecticut eyaletinde 1994 yılında yapılan kazılarda, vampir olduğu düşünüldüğü için kafatası ve haç şekli verilmiş kemiklerle defnedilen bir kişiye ait kalıntılar keşfedildi.
Yaklaşık 200 yıl önce bölgede yaşamış bir erkek çiftçiye ait iskeleti mercek altına alan bilim insanları, 'John Barber' isimli olduğu öğrenilen kişiye dair kapsamlı bilgilere ulaştı. Yapılan DNA testlerinden elde edilen veriler ışığında John Barber'ın yüz görüntüsü bilgisayar ortamında tasarlandı. Üzerinde 'JB55' etiketli bir tabutla gömülen Barber'ın yaşadığı esnada nasıl göründüğü bu sayede gözler önüne serildi.
Buna göre vampir olduğu düşünülen adam soluk tenli, kahverengi ya da ela gözlü, siyah ya da kahverengi saçlı ve hafif kırışıklıklara sahip biriydi.
Vefat ettiğinde 55 yaşında olan adamın ölüm sebebinin tüberküloz olduğunu tespit eden araştırmacılar, yerli halkın vampir şüphesine neden olan belirtilerin de bu hastalıktan kaynaklanabileceğini belirtti. Zira tüberkülozun neden olduğu soluk ten ve kan öksürme gibi belirtiler, bundan 200 yıl önce Amerika'da vampir olmanın işaretleri arasında yer alıyordu.
1800'lü yıllarda tüberkülozun yaygın bir hastalık olduğuna vurgu yapan araştırmacılar, o dönem tüberkülozdan ölen kişilerin sıklıkla vampir olmakla itham edildiğini kaydetti.
John Barber'ın vampir olduğuna dair söylentilerin kökeni, soyisimleriyle aynı isimdeki kasabada yaşayan ünlü Jewett ailesinin 'vampir hikayeleriyle' başladı. Jewett ailesi 9 yıl gibi kısa bir sürede çok sayıda üyesini tüberküloz nedeniyle kaybedince bu kayıplara vampirlerin sebep olduğu inancını ortaya attı. Bu nedenle kayıplarını yakmaya ve kalıntılarını yeniden gömmeye başladılar.
Hastalığa yakalanan genç bir aile üyesinin, söz konusu uygulamaların hayata geçirilmesinin ardından iyileşmesi ise bu pratiğin vampirlere karşı etkili olduğu inancını ortaya çıkardı. Böylelikle tüberküloz belirtisi gösteren kişilerin vampir olduğu inancı kasabada yaygınlaştı.
ABD Silahlı Kuvvetleri DNA Tanımlama Laboratuvarı tarafından yürütülen 2019 tarihli bir araştırmada, "Bu tür vampir folkloru nedeniyle hastalıktan kaynaklanan yüksek sayıdaki ölümler, ölüler arasından yeniden dirilip hayattaki akrabalarıyla beslenen vampirlerle ilişkilendirildi" ifadelerine yer verildi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
TÜRKİYE
Öğrencilere 'vampir' uyarısı yapan rektör 'sağlık sorunları' nedeniyle istifa etti
9 Ekim, 22:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала