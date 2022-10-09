https://sputniknews.com.tr/20221009/ogrencilere-vampir-uyarisini-yapan-rektor-saglik-sorunlari-nedeniyle-istifa-etti-1062131618.html

Öğrencilere 'vampir' uyarısı yapan rektör 'sağlık sorunları' nedeniyle istifa etti

Öğrencilere 'vampir' uyarısı yapan rektör 'sağlık sorunları' nedeniyle istifa etti

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yaptığı konuşmada, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencileri uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T22:32+0300

2022-10-09T22:32+0300

2022-10-09T22:33+0300

türkiye

vampir

rektör

karamanoğlu mehmetbey üniversitesi (kmü)

istifa

sağlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062013844_0:0:642:361_1920x0_80_0_0_77fb263a39c1d43580c0259ba6ea374f.jpg

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.Tepki çeken uyarının ardından Namık Ak, görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221006/rektorden-yeni-ogrencilere-gece-cikislari-icin-uyari-cok-vampir-var-1062013989.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vampir, rektör, karamanoğlu mehmetbey üniversitesi (kmü), istifa, sağlık