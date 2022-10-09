https://sputniknews.com.tr/20221009/ogrencilere-vampir-uyarisini-yapan-rektor-saglik-sorunlari-nedeniyle-istifa-etti-1062131618.html
Öğrencilere 'vampir' uyarısı yapan rektör 'sağlık sorunları' nedeniyle istifa etti
Öğrencilere 'vampir' uyarısı yapan rektör 'sağlık sorunları' nedeniyle istifa etti
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yaptığı konuşmada, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencileri uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T22:32+0300
2022-10-09T22:32+0300
2022-10-09T22:33+0300
türkiye
vampir
rektör
karamanoğlu mehmetbey üniversitesi (kmü)
istifa
sağlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062013844_0:0:642:361_1920x0_80_0_0_77fb263a39c1d43580c0259ba6ea374f.jpg
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.Tepki çeken uyarının ardından Namık Ak, görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/rektorden-yeni-ogrencilere-gece-cikislari-icin-uyari-cok-vampir-var-1062013989.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062013844_95:0:642:410_1920x0_80_0_0_4da29cdbe1f8b2fe73409a13e59dca81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vampir, rektör, karamanoğlu mehmetbey üniversitesi (kmü), istifa, sağlık
vampir, rektör, karamanoğlu mehmetbey üniversitesi (kmü), istifa, sağlık
Öğrencilere 'vampir' uyarısı yapan rektör 'sağlık sorunları' nedeniyle istifa etti
22:32 09.10.2022 (güncellendi: 22:33 09.10.2022) Abone ol
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yaptığı konuşmada, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencileri uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampir var" diyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.
Tepki çeken uyarının ardından Namık Ak, görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" ifadeleri yer aldı.