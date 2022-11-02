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https://sputniknews.com.tr/20221102/rusyanin-ryazan-bolgesinin-yatirim-potansiyeli-istanbulda-tanitilacak-1062975072.html
Rusya'nın Ryazan Bölgesi'nin yatırım potansiyeli İstanbul'da tanıtılacak
Rusya'nın Ryazan Bölgesi'nin yatırım potansiyeli İstanbul'da tanıtılacak
İstanbul'daki InterContinental Oteli, yarın saat 14:00'te 'Doing Business: Türkiye & Ryazan' programına ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, Rusya'nın Ryazan... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:01+0300
2022-11-02T13:01+0300
ekonomi
rusya
türkiye
ryazan
yatırım
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) desteğiyle düzenlenen programa Türk iş dünyası, Ryazan Bölgesi'ndeki şirketlerin heyetleri, Ryazan Bölge yönetimi temsilcileri de olmak üzere çok sayıda kişi katılacak. Ryazan Vali Yardımcısı Artyom Branov, 'ROST' Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, DEİK Türk-Rus İş Konseyi Başkan Yardımcısı Artur Leontyev programda birer konuşma yapacak.Ryazan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Artyom Nikitin'in bölgenin ekonomik ve ihracat potansiyeliyle ilgili sunum yapacağı programda Ryazan İhracat Merkezi Başkanı Anatoliy Markin de iş misyonunda yer alan Ryazan şirketlerini tanıtacak.Katılımcıların görüş alışverişi yapacağı, işbirliği fırsatlarını ve perspektiflerini istişare edeceği, 'soru-cevap' bölümünün olacağı programda 'ROST' Rus-Türk Ticaret Evi ile Ryazan İhracat Merkezi arasında işbirliği anlaşması imzalanması bekleniyor.Ryazan Bölgesi, Rusya'nın Avrupa kısmının merkezinde yer alır ve toplam yüzölçümü 39.6 bin kilometrekare olan bir bölgeyi kaplıyor. Bölge, kireçtaşı, marn, refrakter ve ateşe dayanıklı killer, kumlar gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin. Çimento kalkerleri, cam ve kuvars kumları özellikle değerlidir. Fosforit, alçıtaşı kayacı, kahverengi demir cevheri, kömür, mineral boya yatakları bulunuyor. Bölgenin en önemli doğal zenginliği yüksek kaliteli turba olarak öne çıkıyor.Ryazan Bölgesi, Rusya'nın yoğun nüfuslu ve iyi gelişmiş bölgelerinden biri. Bölgenin başkenti olan, Moskova'nın 200 kilometre güneydoğusunda bulunan Ryazan'da 537 bin 622 kişi yaşıyor. Bölgenin toplam nüfusu 1.1 milyon kişinin üzerinde.
https://sputniknews.com.tr/20221031/nyt-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-rusyadan-ithalati-artiran-ulkeleri-yazdi-turkiye-2-sirada-1062900942.html
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rusya, türkiye, ryazan, yatırım
rusya, türkiye, ryazan, yatırım

Rusya'nın Ryazan Bölgesi'nin yatırım potansiyeli İstanbul'da tanıtılacak

13:01 02.11.2022
© AARusya - Türkiye bayrak
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
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İstanbul'daki InterContinental Oteli, yarın saat 14:00'te 'Doing Business: Türkiye & Ryazan' programına ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, Rusya'nın Ryazan Bölgesi'nin ihracat ve yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bilgi edinecek.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) desteğiyle düzenlenen programa Türk iş dünyası, Ryazan Bölgesi'ndeki şirketlerin heyetleri, Ryazan Bölge yönetimi temsilcileri de olmak üzere çok sayıda kişi katılacak. Ryazan Vali Yardımcısı Artyom Branov, 'ROST' Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, DEİK Türk-Rus İş Konseyi Başkan Yardımcısı Artur Leontyev programda birer konuşma yapacak.
Ryazan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Artyom Nikitin'in bölgenin ekonomik ve ihracat potansiyeliyle ilgili sunum yapacağı programda Ryazan İhracat Merkezi Başkanı Anatoliy Markin de iş misyonunda yer alan Ryazan şirketlerini tanıtacak.
Katılımcıların görüş alışverişi yapacağı, işbirliği fırsatlarını ve perspektiflerini istişare edeceği, 'soru-cevap' bölümünün olacağı programda 'ROST' Rus-Türk Ticaret Evi ile Ryazan İhracat Merkezi arasında işbirliği anlaşması imzalanması bekleniyor.
Ryazan Bölgesi, Rusya'nın Avrupa kısmının merkezinde yer alır ve toplam yüzölçümü 39.6 bin kilometrekare olan bir bölgeyi kaplıyor. Bölge, kireçtaşı, marn, refrakter ve ateşe dayanıklı killer, kumlar gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin. Çimento kalkerleri, cam ve kuvars kumları özellikle değerlidir. Fosforit, alçıtaşı kayacı, kahverengi demir cevheri, kömür, mineral boya yatakları bulunuyor. Bölgenin en önemli doğal zenginliği yüksek kaliteli turba olarak öne çıkıyor.
Ryazan Bölgesi, Rusya'nın yoğun nüfuslu ve iyi gelişmiş bölgelerinden biri. Bölgenin başkenti olan, Moskova'nın 200 kilometre güneydoğusunda bulunan Ryazan'da 537 bin 622 kişi yaşıyor. Bölgenin toplam nüfusu 1.1 milyon kişinin üzerinde.
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